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    14 февраля 2007

    Nikon выпустила Capture NX 1.1:

    23:25

    Фото и спецификации плат Biostar на P35 Express с поддержкой DDR3:

    21:27

    Microchip Technology PIC16F882: самые доступные микроконтроллеры общего назначения в семействе PIC16F88X:

    20:31

    NVIDIA выпустит nForce 630a в качестве соперника AMD 690G:

    20:16

    Titan Elena TEC VGA Cooler: термоэлектрическое охлаждение для видеокарт:

    20:13

    AMD/ATI R600 выйдет в марте-апреле?:

    20:11

    Мультимедийные наушники SVEN со встроенным микрофоном: AP-835 и AP-875 :

    18:44

    Медиаплееры: WinAmp v.5.33 Final:

    18:35

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.02:

    18:10

    Файловые обменники: Ares v.2.0.6:

    17:45

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 7022 Beta 4:

    17:20

    3GSM2007: сенсорные модули OmniVision на любой вкус:

    17:13

    Утилиты: WinSnap v.2.0.1:

    16:55

    Apacer: модули памяти FB-DIMM объёмом 4 Гб:

    16:51

    Безопасность: WinPatrol v.11.1.2007:

    16:30

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.26:

    16:05

    NVIDIA всё же займется проблемой совместимости чипссета nForce3 и видеокарт ATI в Vista:

    15:51

    Диспетчеры закачек: GetRight v.6.2:

    15:40

    Speed-Link - стильная клавиатура Illuminated Dark Metal Keyboard:

    15:17

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.6.66:

    15:15

    Дефрагментаторы: Vopt v.8.11:

    14:50

    USB-накопители для влюбленных:

    14:29

    Утилиты: Send To Toys v.2.5:

    14:25

    Philips X55P - ноутбук для любительниц розового цвета:

    14:24

    Безопасность: PC Tools Firewall Plus v.1.0.0.10:

    14:00

    Интернет и сети: Network Traffic Monitor v.1.7:

    13:35

    Proxim Wireless объединяет Wi-Fi Mesh и WiMAX, предлагая линию продуктов MeshMAX:

    13:28

    InPhase начинает поставки 300-Гб голографических носителей:

    13:19

    Мультимедиа: Nero Digital Audio v.1.0.7.0:

    13:10

    D-Link: сетевые продукты "pre-N" заменят 802.11g быстрее, чем ожидалось:

    12:58

    Утилиты: Font Frenzy v.1.5.136:

    12:45

    Fujitsu создала КМОП-чип, работающий с пропускной способностью 40-44 Гбит/с :

    12:34

    "Лаборатория Касперского": в продаже Антивирус Касперского Mobile:

    12:20

    Создатели HDMI рапортуют о достигнутых успехах:

    12:13

    Trend Micro: начались продажи локализованных решений для малого и среднего бизнеса:

    11:55

    Killer K1 NIC: доступная версия «сетевого ускорителя»:

    11:35

    «Доктор Веб»: объявляет о бета-тестирования системы фильтрации спама для Unix-серверов:

    11:30

    Creative: автоматическое опознавание MP3-плееров упрощает жизнь:

    11:05

    Выпущено обновление Microsoft Office 2004 for Mac 11.3.4 Update:

    11:01

    Creative: добавлена поддержка Windows Vista:

    10:40

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.6.0.201:

    10:15

    AMD подтверждает, что RS690 выйдет под именем 690G. Логотип будущих продуктов:

    10:05

    Aroma USB: пусть компьютер пахнет приятно:

    10:00

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.10.0:

    09:50

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.0:

    09:25

    БП ThermalTake ToughPower 1000W и 1200W: максимальная готовность к новым видеокартам:

    09:20

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Nec (модель ND-3650A):

    09:05

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от Conexant (Vista):

    08:30

    Swiftech MCW6500-T: ватерблок с модулем Пельтье для процессоров Intel Core 2 Duo :

    08:18

    Transmeta покидает процессорный бизнес и меняет направление своей деятельности:

    08:17

    Новая версия драйверов для TV/FM-тюнеров ASUS:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 февраля):

    08:00

    Freescale расширяет семейство процессоров PowerQUICC III:

    02:23

    Взломана система защиты HD-видео, используемая в HD DVD и Blu-ray:

    00:58

    Хит-парад GeForce 8800: ASUS, Gainward, Point of View, EVGA и Albatron. Часть вторая — 320-Мб версии:

    00:15

    Estari 2-VU Model DC15 - ноутбук с двумя дисплеями:

    00:11

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