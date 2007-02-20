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    20 февраля 2007

    Mono позволяет писать приложения Mac OS X на Visual Basic:

    23:50

    Mac Pro получат приводы Blu-Ray в апреле?:

    22:52

    Фоторамка? Нет, «фотокубик»:

    22:44

    Карточки Lexar CompactFlash для профессиональных фотографов – скорость 300x:

    22:07

    Panasonic готовит к выпуску устройство для работы с миниатюрными флэш-карточками:

    21:18

    Буферизованные VLP-модули памяти SMART Modular Technologies рассчитаны на жидкостное охлаждение:

    20:53

    Как добавить в MacBook Core Duo поддержку 802.11n?:

    20:06

    EIZO представила пару новых широкоформатных ЖК-мониторов серии FlexScan: 21,1" S2111W и 24,1" S2411W:

    19:33

    LG L245WP-BN: 24-дюймовый LCD-монитор с HDMI:

    19:20

    Sharp EM ONE: КПК с QWERTY-клавиатурой и WVGA-дисплеем:

    19:19

    Solar Freeloader: питание массы устройств энергией солнца и не только:

    19:18

    BenQ Joybook A52: стильные широкоформатные ноутбуки с Vista:

    19:17

    Запись: FinalBurner v.1.12.0.93:

    18:35

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.8.8:

    18:10

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.8.8:

    17:45

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cqb:

    17:20

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.0.0 Beta 6:

    16:55

    Новые Fujitsu HandyDrive станут тише и экономичнее:

    16:53

    Corsair представляет 4-Гбайт карты SDHC:

    16:37

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.71:

    16:30

    Резервное копирование: Yadis! v.1.6.5:

    16:05

    Восстановление данных: TestDisk v.6.6:

    15:40

    Редакторы: SuperEdi v.3.9.2 U:

    15:15

    Мультимедиа: mliPod (Winamp iPod Plugin) v.2.02:

    14:50

    Мультимедиа: MGTEK dopisp v.1.1.0124:

    14:25

    Софт для сотовых: Floola v.0.29 Beta:

    14:00

    Утилиты: DriverMax v.2.0:

    13:35

    Alesis io|Control и MasterControl — внешние звуковые FireWire интерфейсы с управлением профессиональным ПО:

    13:30

    Интернет и сети: Bookmark Manager v.4.0.6:

    13:10

    Графика: Blender v.2.43:

    12:45

    Coolpix P5000: попытка Nikon ответить на выпуск Canon G7?:

    12:41

    Чистильщики: Baku v.1.9.2603:

    12:20

    Traxdata: новое имя среди производителей дисков Blu-ray:

    11:55

    Дефрагментаторы: Ashampoo Magical Defrag v.2.08:

    11:55

    Самый маленький винчестер в мире – 0,85-дюймовая 8-Гб кроха - создан компанией Toshiba:

    11:43

    Коллекция оборудования ZyXEL в Политехническом музее:

    11:33

    Утилиты: 4NT v.8.01 Build 72:

    11:30

    AMD: двухъядерный флагман AMD Athlon 64 X2 6000+ и еще две новинки:

    11:29

    NVIDIA: первое в мире интерактивное DirectX 10 приложение для потребителей:

    11:05

    Интернет и сети: Semonitor v.3.51:

    10:40

    Новая коллекция СловоЕд Делюкс для Nokia:

    10:15

    Что покажет ASUS на CeBIT 2007: barebone и мониторы:

    09:57

    Parrot Boombox: стереосистема с Bluetooth:

    09:54

    BitDefender: антивирусное решение для смартфонов и карманных компьютеров:

    09:50

    Sun: оптимизированный комплект AMP для ОС Solaris 10 и новый OpenSolaris для разработчиков:

    09:25

    Microsoft: IntelliPoint v.6.1:

    09:05

    Общение в сети: QIP 2005 Build 8010:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.100.65 для NVIDIA GeForce и Quadro (Vista):

    08:30

    Неофициальные драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI и PCI-E):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 февраля):

    08:00

    AMD публикует руководство по стандарту DTX для SFF-систем :

    06:32

    AMD/ATI R600 (Radeon X2900): финальные спецификации графических ускорителей:

    04:04

    NVIDIA CUDA становится публично доступным: терафлоп в настольном ПК:

    03:02

    Intel обойдётся без Nokia в платформе Santa Rosa. Пока…:

    02:00

    i-mate Ultimate 7150: всё, чего можно пожелать от коммуникатора, кроме компактности:

    01:00

    Adobe выпустила Photoshop Lightroom для Mac:

    00:06

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