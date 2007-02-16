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    16 февраля 2007

    В Parallels Desktop for Mac Update RC3 улучшена поддержка Vista:

    23:57

    Клавиатура «Оптимус мини три» в роли дополнительного экрана, в перспективе – с поддержкой Vista SideShow :

    23:27

    Flip4Mac XDCAM 2.1 — новая версия QT-компонента для работы с XDCAM:

    23:22

    Apple обновила Final Cut Pro:

    20:39

    FLeX 4.2: компактный медиаПК (HTPC) на основе Core 2 Duo с 400-Вт усилителем Bang & Olufsen:

    19:28

    Безопасность: CounterSpy v.2.1.917:

    18:10

    Утилиты: Pfrank v.1.90:

    17:45

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.5.28:

    17:20

    Настройщики: Vista Manager v.1.0.8:

    16:55

    Утилиты: True Launch Bar v.4.1.4 RC:

    16:30

    NVIDIA GeForce 8600 выйдет в середине второго квартала:

    16:14

    G-Smart t600 и q600: коммуникаторы с WinMobile 6 и поддержкой цифрового TV/радио:

    16:11

    Transcend JetFlash V90: флэш-накопитель, как ювелирное украшение:

    16:10

    AMD/ATI ускорит представление доступных DX10-совместимых ускорителей :

    16:09

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.0.6.625/626:

    16:05

    GeCube: видеокарта с AGP-интерфейсом на базе Radeon X1950XT и с системой охлаждения X-Turbo:

    15:49

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.57:

    15:40

    Apple выпустила апдейты DST, Java, WebObjects:

    15:39

    Kuroutoshikou: необычный внешний бокс для HDD:

    15:16

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 115 Beta:

    15:15

    Утилиты: AltDesk v.1.8 Beta 1:

    14:50

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.3.7.5:

    14:25

    Cisco совершенствует технологию «самозащищающихся сетей» :

    14:16

    Настройщики: StartRight v.1.34:

    14:00

    ABIT: системная плата Fatal1ty F-I90HD:

    13:59

    Apple выпустила Security Update 2007-002:

    13:45

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.14:

    13:35

    Настройщики: DSL Speed v.3.8:

    13:10

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.70:

    12:45

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.4.18.184 Final:

    12:20

    Plextor PX-800A - DVD-рекордер класса Hi-End:

    11:58

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.82:

    11:55

    Утилиты: World Wind v.1.4.0 (Updated):

    11:30

    Настройщики: Fresh UI v.7.77:

    11:05

    Rainbow: ключи для защиты ПО Sentinel Hardware Keys (SHK) стали поддерживать Windows Vista:

    10:40

    Panda Software: червь Nurech заражает компьютеры, используя День Святого Валентина:

    10:15

    Silicon Laboratories представила «самый производительный микроконтроллер малого форм-фактора»:

    09:57

    Citrix: выпуск Citrix Presentation Server 4.5 задаёт новый стандарт доставки приложений в среде Windows:

    09:50

    Производители ЖК-панелей AUO и CMO готовы делать широкоформатные 15,4-дюймовые панели:

    09:45

    F-Secure: выпущена 7-ая версия Client Security:

    09:25

    Файловые обменники: µTorrent v.1.6.1 Build 489:

    09:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On и Samsung:

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 февраля):

    08:00

    Фото дня: квантовый компьютер D-Wave Systems Orion:

    00:05

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