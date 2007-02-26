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    26 февраля 2007

    Решение ГКРЧ упрощает использование беспроводного оборудования ZyXEL :

    23:07

    Behringer B-CONTROL DJ BCD3000 — диджейский контроллер / четырехканальный USB интерфейс:

    20:35

    Pantone hueyPRO: настройка цветопередачи для любителей и профессионалов:

    19:04

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.13:

    19:00

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.8.9:

    18:35

    8 марта Advanced Media покажет карточки SDHC, твердотельные винчестеры и «хитрые» USB-накопители:

    18:33

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.8.9:

    18:10

    USB-кабели для музыкантов стоят 50 долларов за штуку:

    18:06

    Утилиты: PC-Lock v.2.40:

    17:45

    Медиаплееры: Democracy Player v.0.9.5.2:

    17:20

    Коммерческая эксплуатация сети на базе WiMAX в Рязани начнется в марте :

    17:17

    Сможет ли Samsung занять место Intel на рынке флэш-памяти типа NOR?:

    16:59

    Утилиты: 4NT v.8.01 Build 73:

    16:55

    RV630 — начальный этап AMD на пути к PCI Express 2.0 и GDDR4?:

    16:51

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.2.8:

    16:30

    TM-363: стильный microATX-корпус AOpen:

    16:05

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.4.0.781/782:

    16:05

    Настройщики: WinXP Manager v.5.0.9:

    15:40

    Пользователям Mac придется платить за Vista больше:

    15:31

    Антивирусы: ClamAV v.0.90-1:

    15:15

    Диагностика: BGEye v.3.0.3.0:

    14:50

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.8.6.2336:

    14:25

    Графика: Corel Paint Shop Pro Photo v.11.20:

    14:00

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0-pre3:

    13:35

    FAVO CTE-640/W3: А5-планшет Wacom специально для аниматоров:

    13:31

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.446 Build 965:

    13:10

    Антивирусы: Free Sophos Anti-Virus v.4.15:

    12:45

    Файловые обменники: BitTorrent v.5.0.6:

    12:20

    Безопасность: RogueRemover v.1.13:

    11:55

    Безопасность: Jetico Personal Firewall v.2.0.0.24 Beta:

    11:30

    Fujifilm показала прототип транзистора из жидкого органического полупроводника:

    11:23

    Софт для сотовых: Floola v.0.30 Beta:

    11:05

    Интернет и сети: Sneak Vault v.1.0.0.2:

    10:40

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.61:

    10:15

    Снова взломана защита HD DVD и Blu-ray – на этот раз, окончательно?:

    09:53

    Aladdin обеспечивает безопасность в среде Linux:

    09:50

    Microsoft: выпущен пакет обновлений 2 (SP2) для SQL Server 2005:

    09:25

    PMA 2007: Olympus готовит "зеркальные" сюрпризы:

    09:21

    Сертифицирована система управления базами данных Microsoft SQL Server 2005:

    09:05

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.70 Beta:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.34 для NVIDIA GeForce (Vista):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 февраля 2007 года):

    08:15

    Intel Crestline будет поддерживать DirectX 10:

    08:01

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 февраля 2007 года):

    08:00

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