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    9 февраля 2007

    Buffalo анонсирует миниатюрный кардридер microSD MCR-MSD/U2-2:

    19:21

    Pulse вдвое уменьшает размеры модулей развязки Gigabit Ethernet:

    18:33

    Фото дня: ATI R600XTX/XT/XL Series:

    18:03

    Самое миниатюрное в мире радиочастотное решение Freescale поддерживает 13 сотовых диапазонов:

    17:42

    Николас Негропонте: «Даёшь 100 миллионов OLPC за два года!»:

    17:29

    Графика: TinyPic v.3.11:

    16:55

    «Сухому горючему» для топливных элементов больше не нужна вода:

    16:42

    Безопасность: Prisma Firewall v.1.5.2:

    16:30

    "Волшебные пузырьки" для вычислений или новое воплощение старой идеи:

    16:15

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.1.4.2:

    16:05

    Microsoft: Office Accounting Express 2007:

    15:40

    TRENDnet представляет новый телефонный VoIP USB-адаптер :

    15:37

    AOpen MP945-VDR: SFF-система и для Viiv, и для Vista:

    15:31

    Мультимедиа: Kate's Video Convertor v.1.8.23:

    15:15

    OCZ PC2-6400 FlexXLC Edition - модули памяти с возможностью водяного охлаждения:

    15:07

    Мультимедиа: Freesky Video Joiner v.2.1:

    14:50

    Редакторы: Amaya v.9.54 Beta:

    14:25

    Медиаплееры: 1by1 v.1.60:

    14:00

    Отчет IDC: КПК отступают под натиском смартфонов; Palm продолжает возглавлять отрасль:

    13:49

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.99 Build 1023:

    13:35

    Официальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    13:10

    Преобразователь FIN324C потребляет на 65% меньше энергии, чем его предшественники:

    13:06

    D-Wave Systems Orion. Коммерческий квантовый компьютер - уже в следующем году:

    12:48

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS (Vista):

    12:45

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    12:20

    «Азбука» USB-концентраторов Elecom начинается с букв Т и X:

    11:55

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров SiS:

    11:55

    Печатное издание называет дату официального анонса AMD/ATI R600:

    11:53

    ASUS P3xx: коммуникатор для сетей 3G с Windows Mobile 6:

    11:51

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    11:30

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8185):

    11:05

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    10:40

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.54 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista):

    10:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.29 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista):

    09:50

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel (Vista):

    09:25

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros AR5007 :

    09:05

    Утилиты: Face-Wizard v.B06.1129.01:

    08:45

    Неофициальные драйверы ATI Catalyst v.7.2 для Vista:

    08:30

    Официальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 680i/680a SLI:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 февраля):

    08:00

    Беспроводной роутер ZyWALL-2WG рассчитан на сети 3G и оснащен встроенным брандмауэром:

    02:44

    Saturn Drive Cartridge System: жесткие диски в роли сменных носителей?:

    02:28

    Владельцы систем на базе nForce3 с видеокартами ATI остаются без Vista:

    02:25

    Raza Microelectronics представила семейство многоядерных процессоров общего назначения XLS:

    01:57

    Acer AL2251WA: один из немногих сверхбыстрых 22" ЖК-мониторов:

    01:24

    AMD Wahoo: плата на базе ATI RD790 для платформы Quad FX:

    00:22

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