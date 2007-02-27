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    27 февраля 2007

    Camino 1.1 автоматически восстанавливает вкладки:

    20:44

    Мультимедиа: Reaper v.1.810:

    19:00

    Neutrik Crimp-XLR — первые обжимные XLR-разъемы:

    18:39

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 116 Beta:

    18:35

    Файловые обменники: Ares v.2.0.7:

    18:10

    Архиваторы: PowerArchiver 2007 v.10.0:

    17:45

    Мультимедиа: YamiPod v.1.0.2:

    17:20

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.1.7:

    16:55

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.20:

    16:30

    Мультимедиа: Videora iPod Converter v.2.01 Beta:

    16:05

    Intel Fab 11X - 45-нм производство по-мексикански:

    15:55

    Несколько миниатюрных систем Acer с Vista Premium, использующих встроенную графику:

    15:49

    Samsung SDI устанавливает очередной рекорд толщины ЖК-дисплея:

    15:40

    Архиваторы: Universal Extractor v.1.5:

    15:40

    Дефрагментаторы: UltimateDefrag v.1.44:

    15:15

    Marvell выходит на рынок SAS-контроллеров:

    15:04

    Чистильщики: Total Privacy v.5.22:

    14:50

    Суперкомпьютер IBM «дал добро» на использование диоксида гафния:

    14:29

    Установщики: Smart Install Maker v.3.20:

    14:25

    Интернет и сети: Screamer Radio v.0.3.9 Beta:

    14:00

    LucidPort L800: контроллер WUSB/USB «2-в-1»:

    13:45

    Утилиты: pcBaseline v.1.0.3:

    13:35

    В док-станциях Toshiba Dynadock для подключения мониторов используется технология DisplayLink:

    13:10

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.5.9:

    13:10

    Мультимедиа: Anapod Explorer v.9.0.1:

    12:45

    Appro ставит в рабочую станцию на процессорах AMD рекордный объем памяти – 128 Гб:

    12:30

    Trend Micro: Internet Security 2007 сертифицирован для Windows Vista:

    12:20

    VIA CN896: интегрированный чипсет для энергетически эффективных систем:

    12:00

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (8 неделя 2007 года):

    11:55

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 Beta 5:

    11:30

    Scythe YD-8V08 — дисковод и кардридер одновременно:

    11:28

    Руиз и Ричардс о настоящем и ближайших планах AMD:

    11:18

    Canon PIXMA iP90v: фотопринтер для путешествующих профи:

    11:16

    Аналитики констатировали полную победу PCI Express:

    11:13

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.6.2.215:

    11:05

    MIPS выходит на рынок потоковых процессоров:

    10:53

    Диагностика: SIV 3.20:

    10:40

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.6.3.4:

    10:15

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.1.0 Build 0225:

    09:50

    Разгон: ClockGen v.1.0.5.3:

    09:25

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.1:

    09:05

    Неофициальные драйверы ForceWare v.98.12 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista):

    08:45

    Обновление драйверов для аудио-кодеков от Conexant (Vista):

    08:30

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax HD Audio от Analog Devices:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 февраля):

    08:00

    Выходы HDD из строя: альтернативная Google точка зрения:

    07:01

    Твердотельный накопитель XceedUltra U100: скорость чтения – более 100 Мб/с:

    06:57

    AMD планирует открыть архитектуру CrossFire для сторонних разработчиков:

    04:00

    Alliance Memory понижает энергопотребление асинхронной памяти с произвольным доступом:

    03:04

    Orient Computing BREAKS-EASY: уничтожаем HDD за считанные секунды:

    02:44

    IBM планирует освоить нормы 22 нм, не используя EUV:

    02:08

    Aonex и Kyma хотят снизить стоимость синих лазерных диодов:

    01:57

    Новые детали о технологии производства AMD Fusion:

    01:37

    Старт продаж Apple TV все же задерживается:

    01:36

    Accelero S2: бесшумное охлаждение видеокарты, более эффективное, чем активное:

    00:34

    Jetway M2A692-GDG: mATX-плата на базе AMD 690G:

    00:26

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