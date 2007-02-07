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    7 февраля 2007

    Clowertown vs. Barcelona: Intel знает, как ответить на вызов AMD:

    23:58

    Нанобатарейка mPhase Technologies будет экологически чистой:

    22:15

    AirPort Extreme Base Station оснащена тремя внутренними антеннами:

    21:29

    Focusrite Saffire PRO 10 I/O — рэковый звуковой интерфейс с шиной Firewire:

    20:43

    Apple выпустила GeForce 7300 GT Firmware Update:

    19:24

    Спецификации и цена стильных ноутбуков ASUS Lamborghini VX2:

    19:21

    Intel снизит цены на процессоры серий Xeon 3200 и 3000 в апреле:

    19:17

    DESTEN выпускает 12-дисковый массив:

    18:01

    Интернет и сети: WinHTTrack v.3.41:

    14:00

    FUJIFILM Dimatix представила картридж, позволяющий печатать ИС 1-пл каплями:

    13:58

    Архиваторы: Simplyzip v.1.1b65:

    13:35

    Антивирусы: Free Sophos Anti-Virus v.4.14:

    13:10

    Ситуация со стандартизацией стоимости отпечатка, получаемого на принтере:

    12:50

    Полная стартовая линейка четырёхъядерных AMD Opteron:

    12:46

    Восстановление данных: R-Studio v.3.6 Build 123523:

    12:45

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.0.9.11003:

    12:20

    NVIDIA не хочет платить лицензионные платежи:

    12:04

    Утилиты: KillProcess v.2.41:

    11:55

    Клавиатуры Onkyo KB-1 и KM-1W: обычные на вид, необычные по сути:

    11:38

    Веб-браузеры: Flock v.0.7.10.1:

    11:30

    G-Note 7100 пополнил линейку планшетов Genius:

    11:24

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.15:

    11:05

    Запись: Complex Evolution v.4.0.1 Build 267 Beta:

    10:40

    Файловые обменники: Cabos v.0.7.2:

    10:15

    Файловые обменники: Ares v.2.0.5:

    09:50

    Утилиты: Ap Text To PDF v.2.2:

    09:25

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 (Updated):

    09:05

    Графика: HyperSnap-DX v.6.13.01:

    08:45

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros :

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 февраля):

    08:00

    Broadcom BCM4325: Wi-Fi, Bluetooth и FM в одном кристалле:

    02:53

    Trevally - новая мобильная платформа AMD на основе чипсета RS690T:

    02:07

    SuperFetch и ReadyBoost: что несут технологии Vista? Первые тесты производительности :

    00:55

    Shanghai: первые 45-нм процессоры AMD выйдут в 2008-м:

    00:20

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