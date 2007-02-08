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    8 февраля 2007

    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI: плата для Core 2 Duo/Quad с рядом приятных особенностей:

    19:17

    TabletKiosk Sahara Slate PC i400: новые стильные Tablet PC для профессионалов:

    19:16

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.08.5:

    19:00

    Интернет и сети: Network Probe v.2.0.1:

    18:35

    Резервное копирование: Backup4all v.3.8 Build 251:

    18:10

    Диагностика: BGEye v.3.0.2.4:

    17:45

    Concurrent Computer: система реального времени iHawk VME:

    17:43

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 4 v.4.10:

    17:20

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.6:

    16:55

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.4.17.183 Final:

    16:30

    ASUS: системная плата M2N-X:

    16:12

    Интернет и сети: WinHTTrack v.3.41-2:

    16:05

    NVIDIA MCP72 - чипсет для процессоров AMD следующего поколения:

    15:43

    Мультимедиа: Free iPod Video Converter v.1.34:

    15:40

    Утилиты: World Wind v.1.4.0:

    15:15

    Мультимедиа: VirtualDub v.1.7.1 (Experimental):

    14:50

    Набор для подкастинга и домашних студий Behringer PodcastStudio USB:

    14:29

    Графика: XnView v.1.90.1:

    14:25

    Утилиты: SnagIt v.8.2.1:

    14:00

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.70.31:

    13:35

    Imation увеличивает ёмкость накопителей Pivot Flash Drive и предлагает улучшенную защиту данных:

    13:28

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.6 Final:

    13:10

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.3.0:

    12:45

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.3.0 Alpha 2 (Gran Paradiso):

    12:20

    Общение в сети: Skype v.3.0.0.216:

    11:55

    В течение двух лет Intel представит свой 16-ядерный игровой GPU:

    11:47

    Набор Genius SlimStar 820 Solargizer представлен официально:

    11:43

    D-Link DIR-450/451: доступ к сетям 3G с любого ПК:

    11:40

    Как будут выглядеть разъёмы кабелей PCI Express External:

    11:36

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.2.6:

    11:30

    AMD снижает цены на процессоры Opteron:

    11:28

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.96.04 Beta:

    11:05

    Медиаплееры: WinAmp v.5.33 Build 1079 Beta:

    10:40

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.52:

    10:15

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.123.326:

    09:50

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.4.326:

    09:25

    Эмуляторы: MAME v.0.112b:

    09:05

    Диагностика: Gigabyte i-Cool v.B07.0116.1:

    08:45

    Диагностика: Gigabyte EasyTune5 v.B07.0112.1:

    08:30

    Официальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 590 SLI Intel Edition:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 февраля):

    08:00

    Очередной рекорд дешевизны ПК опять поставлен в Китае:

    07:18

    Kodak планирует переворот в фотопечати: вдвое более дешевые чернила и 100 лет для полученных отпечатков:

    02:19

    Внешние соединения PCI Express стали стандартными:

    00:43

    Polymer Vision в 2007 году выпустит мобильные устройства с гибким дисплеем:

    00:38

    LG PS-S720K: игровой ноутбук с редким графическим ускорителем:

    00:19

    ASUS EN8800GTX AquaTank/HTDP/768M: на 11% быстрее, на 12°C холоднее:

    00:18

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