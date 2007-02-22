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    22 февраля 2007

    Ambrosia выпустит Mac-версию игры DEFCON:

    23:59

    Карты памяти объёмом более 100 Гб станут доступны благодаря нанотехнологиям:

    19:14

    OCZ PC2-8500 Reaper HPC: быстрая память с охлаждением на тепловых трубках:

    19:05

    Canon PowerShot A570 IS и A560: новые возможности в бюджетных камерах:

    19:02

    Новинки Pentax: 10-мегапиксельный "ультракомпакт" Optio A30 и "подводник" Optio W30:

    18:02

    Gigabyte Triton 180: корпус для серьезных людей:

    16:39

    Doggy Drive: «собачий» USB-накопитель:

    16:14

    Canon PowerShot TX1: фото или видео?:

    15:49

    Sun: «первая 10-гигабитная многопотоковая сетевая карта»:

    15:22

    TV-тюнер GOTVIEW PCI DVD2 Deluxe комплектуется пультом, позволяющим управлять питанием ПК:

    15:12

    Что такое 4 тераопс? Суперкомпьютер SuperQ X3 моделирует работу всех узлов самолета в реальном времени:

    14:45

    Резервное копирование: XXCLONE v.0.57.0:

    14:15

    Утилиты: xplorer2 Lite v.1.6.5:

    13:50

    В 20 раз эффективнее меди: IsoSkin отправит вентиляторы в отставку?:

    13:49

    Утилиты: Weather Watcher v.5.6.19:

    13:25

    У Aplus тоже готовы модули памяти DDR3:

    13:16

    Установщики: NSIS v.2.24:

    13:00

    Microsoft: Windows Desktop Search v.3.01:

    12:35

    Canon EOS-1D Mark III: мечта репортёра?:

    12:30

    Установщики: Inno Setup v.5.1.10:

    12:10

    Утилиты: Chart ModelKit v.2.3:

    11:45

    AMD снова задерживает R600 и объясняет причины:

    11:44

    Утилиты: BrowserStar v.2.8:

    11:20

    Утилиты: Aim Ad Hack v.5.2 Update:

    10:55

    Vista оптимально работает лишь на 4 Гб оперативной памяти… или на 2 Гб?:

    10:53

    Samsung планирует выпуск GDDR4, работающей на частоте 4 ГГц:

    10:46

    Imation выпускает первые влагостойкие диски Blu-ray с возможностью печати:

    10:42

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.2 Build 1005:

    10:30

    Общение в сети: Skype v.3.1.0.112 Beta:

    10:05

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.83:

    09:40

    Обновление драйверов для аудио-кодеков от Conexant (Vista):

    09:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.34 для NVIDIA GeForce (Vista):

    08:50

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX/1XXX):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 февраля):

    08:00

    Создание SLI из видеокарт с PCIe и AGP возможно!:

    04:40

    Adtron наращивает объем 2,5-дюймовых SSD до 160 Гб:

    01:15

    Aleratec Super Copy Tower HS запишет 120 DVD за час:

    01:00

    Парами и по одному: «игровая» память PC6400 Kingston HyperX:

    00:28

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