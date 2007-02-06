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    6 февраля 2007

    Sony выпустила док для iPod:

    23:14

    iSoftPhone — VoIP-клиент, подражающий iPod:

    22:41

    Native Instruments Audio 8 DJ — диджейский 8х8 звуковой интерфейс с шиной USB 2.0:

    19:00

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.2.4:

    17:20

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.65:

    16:55

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.84:

    16:30

    Microlab: 5.1-канальная акустическая система M-960:

    16:21

    TI BlueLink 7.0 и WiLink 6.0 – одночиповые решения с поддержкой Bluetooth 2.1 и 802.11n:

    16:06

    Безопасность: CounterSpy v.2.1.906:

    16:05

    Thermaltake iXoft - «прохладительный коврик» для ноутбука:

    15:53

    Веб-браузеры: Opera v.9.20 Build 8713/3620/547 Beta:

    15:40

    Sony: три новых модели портативных наушников:

    15:16

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.17:

    15:15

    Настройщики: EF StartUp Manager v.3.10:

    14:50

    Новая информация об ATI R600, RV610 и RV630: модели, частоты:

    14:29

    Мультимедиа: Reaper v.1.77:

    14:25

    Утилиты: GMER v.1.0.12.12027:

    14:00

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.01:

    13:35

    ST VS6724: 2-мегапиксельный модуль для камер портативных устройств:

    13:26

    Утилиты: SideSlide v.1.6.00b:

    13:10

    Zalman RESERATOR 2: бесшумная система охлаждения за 400 долларов:

    13:03

    ASUS P5GC-MX - системная плата для Pentium E1000:

    12:59

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.8.3:

    12:45

    H9: UMPC родом из Китая функционирует под управлением Linux:

    12:33

    AMD выпускает новые Opteron Opteron x220 и x218 HE:

    12:29

    Winbond готовится к выпуску DRAM по 80-нм техпроцессу:

    12:27

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.7.5 Beta:

    12:20

    Медиаплееры: rulesPlayer v.0.97:

    11:55

    Утилиты: IceTea v.1.3:

    11:30

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.5 Final:

    11:05

    GeForce 8800 GTS, 320 Мб производства Leadtek и MSI уже можно купить:

    10:55

    SiS в этом году выпустит DX10-совместимые чипсеты SiS673/673FX/772:

    10:54

    OCZ PC2-6400 Gold Edition 4GB: 4 Гб ОЗУ для Vista:

    10:52

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.123.325:

    10:40

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.4.325:

    10:15

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1010:

    09:50

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 6526 Beta 4:

    09:25

    Утилиты: Winfox 2006:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:45

    Диагностика: SmartDoctor v.4.96:

    08:30

    Обновление драйверов для встроенного звука SoundMax от Analog Devices:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 февраля):

    08:00

    Наборы Pinnacle PCTV: прием цифрового и аналогового телевещания на ПК:

    02:24

    Обновление платформы Intel vPro:

    02:14

    Устройства перьевого ввода InPlay «идеально приспособлены» для Microsoft Windows Vista:

    01:45

    AMD Opteron работает на системных платах Quad FX. Что и требовалось доказать…:

    00:29

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