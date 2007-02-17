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    17 февраля 2007

    Итог ценовой войны: есть мнение, что AMD не хватает денег:

    23:38

    Apple выпустит субноутбук?:

    22:06

    Diamond Stealth X1550: недорогая поддержка Vista для систем с PCI-E и AGP:

    16:50

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.1.8:

    16:30

    Мультимедиа: WinFF - Free Video Converter v.0.28:

    16:05

    Безопасность: Watchman v.7.0.1:

    15:40

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1050:

    15:15

    Сети IEEE 1394, рассчитанные на широкополосную передачу по коаксиальным кабелям, могут прийти в дома и автомобили:

    15:09

    Утилиты: PowerShell XP v.3.01:

    14:50

    Hitachi снова уменьшает размеры RFID-«пылинок», на этот раз – до 50 x 50 х 5 мкм:

    14:40

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.2.0.0.1:

    14:25

    Контроллер IntellaSys OnSpec xSil261 аппаратно шифрует данные на подключенных к нему накопителях :

    14:17

    Безопасность: PeerGuardian v.2.0 Beta 6c:

    14:00

    Утилиты: Driver Genius Professional 2007 v.7.0.2358:

    13:35

    Безопасность: Deskman SE v.7.0.3:

    13:10

    Интернет и сети: Bookmark Buddy v.3.6.0:

    12:45

    Утилиты: Advanced Phonebook v.1.52:

    12:20

    Новая версия проактивной защиты Safe’n’Sec Personal 2.5 обеспечивает совместимость с Windows Vista:

    11:55

    ZyXEL: начаты поставки систем NetAtlas Enterprise и NetAtlas WorkGroup:

    11:30

    Презентация русифицированной версии Adobe Acrobat 8:

    11:05

    Утилиты: Stick v.2.5:

    10:40

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.2.7:

    10:15

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.1.0 Build 0217 R11:

    09:50

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.10.2:

    09:25

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.6.1.211:

    09:05

    Диагностика: Hmonitor v.4.3.0.2:

    08:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.2.3:

    08:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.97.43 для NVIDIA GeForce 6/7 (Vista):

    08:15

    Одни зарабатывают на беспроводной связи, другие надеются заработать на защите от нее:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 февраля):

    08:00

    Пуленепробиваемая "флэшка" Pretec i-Disk выдерживает выстрел из магнума калибра .357:

    03:57

    AMD: 30% серверного рынка благодаря 4-ядерным Opteron (Barcelona) — удастся ли? :

    03:05

    Royal PF141: электронная фоторамка с часами для путешественников:

    02:31

    GeForce 8600 будет больше — хороших и разных (8600 GTS):

    01:10

    Энергонезависимая память с рабочей частотой 1 ТГц на основе нанотрубок - через 3 года?:

    01:03

    Magnum Semiconductor MS3900: чтобы оптические накопители стали еще дешевле:

    00:39

    Футбольный-мяч USB-холодильник или как фанатам футбола пить пиво на рабочем месте незаметно:

    00:05

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