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    15 февраля 2007

    austriamicrosystems ставит мировой рекорд миниатюризации «драйверов» вспышки:

    23:50

    Apple выпустит 15,4-дюймовый MacBook?:

    23:30

    ZyXEL выводит на рынок интернет-центр P-330W с технологией Link Duо:

    22:12

    OCZ выходит на рынок периферийных устройств с манипулятором для геймеров "Equalizer Mouse":

    21:02

    PowerColor X1650 PRO под Новый год — "Year of the Pig 2007 Special Edition":

    20:34

    Мультимедийные наушники SVEN: CD-930 и SVEN CD-990 и микрофон конденсаторного типа МК-1:

    19:34

    Shuttle выпускает первую компактную рабочую станцию на четырехъядерном процессоре:

    19:12

    STMicroelectronics начинает пробные поставки 65-нм, гигабитной флэш-памяти типа NOR:

    18:48

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 45:

    18:10

    Восстановление данных: R-Studio v.3.6 Build 123524:

    17:45

    Intel ICH10: минус PS/2 и LPT, плюс 10-Гбит/с Ethernet и WLAN:

    17:44

    Серия корпусов Arctic Cooling Silentium T Pro с оригинальной термодинамикой, не соответствующей ATX:

    17:43

    Почтовые клиенты и фильтры: Spamihilator v.0.9.9.10:

    17:20

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.08.7:

    16:55

    Lexar показывает карточки miniSDHC объемом 4 Гб и microSD объемом 2 Гб:

    16:38

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.9.7.4:

    16:30

    Elecom: «наушники-розы»:

    16:07

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (12.02.2007):

    16:05

    Compro представляет VideoMate V300:

    15:48

    Утилиты: SideSlide v.1.6.02b:

    15:40

    Новые модели Mac Pro получат новый корпус?:

    15:19

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.8.0212:

    15:15

    NVIDIA объявила о рекордных результатах четвертого квартала и 2007 финансового года:

    14:56

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.28:

    14:50

    Утилиты: Foxit Reader v.2.0 Build 1420:

    14:25

    Thermaltake Max4 – внешний корпус для 3,5-дюймовых накопителей с интерфейсом eSATA:

    14:05

    Общение в сети: Skype v.3.0.0.217:

    14:00

    LG Flatron L1982U: ЖК-монитор с рекордной контрастностью и быстрой матрицей:

    13:46

    Редакторы: RJ TextEd v.3.90 Beta 2:

    13:35

    Настройщики: Vista Smoker Pro v.1.1:

    13:10

    Cherry MOVER: беспроводная лазерная мышь для профессиналов:

    13:09

    ASRock ALiveNF5-VSTA: плата для процессоров AMD на чипсете nForce 520:

    13:04

    Микропроцессор AMD Geode LX900 представлен официально:

    12:52

    Утилиты: PsTools v.2.4.2:

    12:45

    В программу AMD64 Longevity Program добавлены процессоры AMD Opteron второго поколения и Athlon 64 X2:

    12:22

    Медиаплееры: Democracy Player v.0.9.5:

    12:20

    Chill Innovation CP-520A4: лучше всех о качестве БП скажут девушки в бикини:

    12:09

    Titan TTC-G4T: эффективное решение для охлаждения любого ноутбука:

    12:08

    Антивирусы: Cyberhawk v.2.0.2.12:

    11:55

    IBM: в 2008-м мы интегрируем eDRAM в свои процессоры, что сделает их вдвое быстрее:

    11:48

    HTC P3400: доступный компактный классический коммуникатор с Windows Mobile:

    11:39

    Две новые видеокарты Sapphire для систем с PCI Express и AGP:

    11:35

    «Доктор Веб»: опасный «подарок» вирусописателей на День Св. Валентина:

    11:30

    Intel и Novell: виртуальная ОС Windows не потребует модификации для работы под управлением Linux:

    11:05

    Продукты Acronis для настольных систем полностью поддерживают Windows Vista :

    10:40

    Файловые обменники: µTorrent v.1.6.1 Build 488 Stable:

    10:15

    Запись: ImgBurn v.2.2.0.0:

    09:50

    NoteShare 1.5 позволяет совместно работать с виртуальными блокнотами:

    09:36

    Диагностика: CPU-Z v.1.39:

    09:25

    «Идеальный шторм»: цифровые сигнальные процессоры Storm-1 оптимизированы для параллельной обработки данных:

    09:09

    Тестовые приложения: HD_Speed v.1.5.2.60 Beta:

    09:05

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:30

    Немецкие ученые создали «углеродный транзистор», который может привести к революции в отрасли:

    08:25

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.100.64 для видеокарт NVIDIA (Vista):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 февраля):

    08:00

    У AMD новый бизнес - лицензирование графических технологий для карманных устройств:

    07:43

    Palm не собирается следовать за модными веяниями и ставит функциональность во главу угла:

    06:19

    Предварительные спецификации и цены GeForce 8950/8900/8600/8300/8100:

    03:14

    Замечены образцы плат на чипсетах Intel P35 Express с поддержкой памяти DDR3:

    02:46

    IBM провозглашает «новую эру речевых технологий»:

    00:57

    MCP73P: интегрированный чипсет NVIDIA для платформы Intel с поддержкой FSB-1333:

    00:13

    IBM Power6 на ISSCC: больше, мощнее, энергоэффективнее:

    00:10

    DVB-H на настольном ПК: S3 и Irdeto уложились в сто евро:

    00:09

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