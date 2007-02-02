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    2 февраля 2007

    Fujifilm PD711 – носители Blu-ray для профессионального применения:

    23:48

    Процессорный модуль Triton-320 под управлением Windows CE:

    22:36

    Яркий зеленый светодиод Avago поможет улучшить системы автоматической фокусировки фотокамер:

    19:56

    Планы Intel по структуре продаж своих процессоров в 2007 году:

    17:23

    Microsoft: Windows PowerShell v.1.0 для ОС Windows Vista (KB928439):

    15:15

    ZyXEL получает новые сертификаты соответствия в области связи :

    15:14

    Новой ОС – новые модели: LG Z1PRO EXPRESS DUAL:

    15:02

    Microsoft: Windows Easy Transfer для Windows 2000/XP:

    14:50

    Ampro: новый панельный ПК PowerPanel 10:

    14:43

    Настройщики: Vista Manager v.1.0.7:

    14:25

    Безопасность: Spyware Doctor v.5.0.0.145 Beta:

    14:00

    Медиаплееры: rulesPlayer v.0.96:

    13:35

    NAMM 2007: новинки M-Audio — Torq Xponent, Studiophile AV 40 / AV 20, KeyRig 49:

    13:18

    Безопасность: Trend Micro RootkitBuster v.1.6.0.1055 Beta:

    13:10

    Panasonic Lumix DMC-LZ6 и DMC-LZ7: бюджетные фотокамеры с 6-кратными зум-объективами:

    13:08

    Утилиты: Resource Tuner v.1.99:

    12:45

    Koolance: 1200-Вт блок питания с водяным охлаждением:

    12:44

    Panasonic: оптическая система стабилизации даже в самых дешёвых фотокамерах :

    12:26

    Успехи AMD в сегменте мобильных процессоров достигли пика, дальше - только вниз:

    12:23

    Графика: PhotoFiltre Studio v.8.1.0:

    12:20

    JetFlash T2K: новые легковесные накопители Transcend :

    12:09

    SRC говорит о «революции» в полупроводниковой отрасли:

    12:08

    Palit X1950GT Super 512MB AGP: один из быстрейших ускорителей для систем с AGP:

    12:02

    Интернет и сети: Network Probe v.2.0:

    11:55

    Утилиты: EarthView v.3.6.5:

    11:30

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.2.2.12:

    11:05

    Чистильщики: CCleaner v.1.37:

    10:40

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.28:

    10:15

    Утилиты: StatWin v.7.6:

    09:50

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 (Updated):

    09:25

    Официальная версия драйверов 4in1 для материнских плат на чипсетах VIA:

    09:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia Codec):

    08:45

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.100.54 для видеокарт NVIDIA (Vista):

    08:30

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech (Bluetooth Special):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 февраля):

    08:00

    Определена дата выхода GeForce 8800 GTS, 320 Мб, карты уже можно заказать, первые цены:

    07:15

    Sony VAIO TX5 и AR30: «малютка» и «великан» с Vista:

    07:14

    Создан сине-фиолетовый лазерный диод нового типа:

    02:24

    Opticis M5-2000 и M5-2001: DVI на 500 и более метров:

    01:39

    AVD-HARA – чтобы провода наушников не запутывались:

    00:31

    Первые тесты Core 2 Duo E6850 с FSB 1333 МГц на Gigabyte GA-965P-DS4 v3.3:

    00:19

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