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    13 февраля 2007

    Intel – больше не лидер рынка флэш-памяти типа NOR:

    20:35

    Lexar анонсирует «профессиональную» карточку SDHC 133x объемом 4 Гб:

    19:51

    NVIDIA на 3GSM 2007: GoForce 6100 и Khronos OpenKODE 1.0:

    19:10

    Настройщики: XPlite/2000lite Professional v.1.9:

    18:35

    Kingston Technology увеличивает объем microSD до 2 Гб:

    18:17

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.28:

    18:10

    FM-приемопередатчик Silicon Laboratories уместился к корпусе 3х3 мм:

    17:59

    Диагностика: BGEye v.3.0.2.8:

    17:45

    Sony откажется от собственного производства Cell?:

    17:29

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.8.7:

    17:20

    Humming-B: семейство цифровых тюнеров DVB-H со сверхнизким энергопотреблением:

    17:15

    Специалисты Rambus смогли существенно снизить энергопотребление последовательной шины:

    17:02

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.81:

    16:55

    Toshiba G900: коммуникатор с 3" WVGA-дисплеем и Windows Mobile 6.0:

    16:41

    Super Talent T800RB1G: гигабайтные модули DDR2 с коррекцией ошибок:

    16:38

    SPARKLE Calibre P880LV — GeForce 8800 GTS с термоэлектрическим охлаждением и высокими частотами:

    16:32

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.13:

    16:30

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.1.4.5:

    16:05

    Контейнер HDD Ratocsystems eSATA/USB2.0 RAID для дома и офиса:

    15:54

    Общение в сети: Xfire v.1.69:

    15:40

    Как самостоятельно сделать Mac Pro восьмиядерным:

    15:35

    Дефрагментаторы: IObit SmartDefrag v.2.10 Beta:

    15:15

    Утилиты: Screenshot Captor v.2.30.02:

    14:50

    Мышь NERV для любителей anime EVANGELION :

    14:34

    Безопасность: RogueRemover v.1.12:

    14:25

    Диспетчеры закачек: MultiGet v.1.1.2:

    14:00

    Microsoft: пакет обновлений для Windows Small Business Server 2003:

    13:35

    Microsoft: Exchange Calendar Update Tool:

    13:10

    Интернет и сети: IE7pro v.0.9.10:

    12:45

    SanDisk анонсирует 4-Гб карты microSD и 8-Гб модуль iNAND:

    12:36

    Утилиты: Cain & Abel v.4.3:

    12:20

    Запись: BwgBurn v.0.7.0 RC2:

    11:55

    Microsoft: Windows Mobile 6 - новая версия ОС для мобильных устройств:

    11:30

    Acronis упрощает процесс преобразования серверов P2V и V2V:

    11:05

    Seagate начинает поставки нового поколения Savvio 10K:

    11:01

    Системная плата ASUS P5NT WS — современная платформа для игр и не только:

    10:46

    Интернет и сети: Яндекс.Бар для Firefox v.2.0:

    10:40

    Спецификации и цены AMD Radeon X2800/X2600/X2300 (R600):

    10:20

    Disco — новая утилита для записи CD и DVD:

    10:20

    Aladdin: eToken и HASP поддерживают Windows Vista:

    10:15

    F-Secure: теперь с поддержкой Windows Vista :

    09:50

    Свежие неофициальные драйверы для 3dfx Voodoo 3/4/5:

    09:25

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 Beta 4:

    09:05

    Процессоры AMD Athlon 64 X2 теряют в цене до 45%:

    08:45

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1 Build 2121:

    08:45

    Обновление драйверов для AMC Audio от Conexant (Vista):

    08:30

    Titan Славы Тюкалова: не боится воды, ударов, вибрации и статического электричества:

    08:15

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX/1XXX):

    08:15

    Apacer DDR2-800 SODIMM: подготовка к Santa Rosa идёт полным ходом:

    08:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 февраля):

    08:00

    AMD R600XTX: кодовые названия, тесты производительности в сравнении с GeForce 8800GTX/GTS:

    06:00

    AMD на конференции ISSCC: особенности 4-ядерного процессора AMD Opteron "Barcelona" и надежды, с ним связанные:

    05:22

    FOXCONN 8800GTS 320MB и 320MB (overclocked) поступают в продажу:

    01:30

    BFG анонсирует свой вариант разогнанной 320-Мб версии GeForce 8800GTS:

    01:12

    i-mate JAQ4 и Ultimate 5150: коммуникаторы с Windows Mobile 6:

    00:55

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