  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    24 февраля 2007

    Векторный редактор Lineform 1.3 работает с PDF:

    22:22

    Бета-тестирование F-Secure Client Security 7.1 с поддержкой Vista :

    12:45

    Panda Software: вышла бета-версии Panda MobileSecurity:

    12:20

    Утилиты: Hot Keyboard v.3.1:

    11:55

    Мультимедиа: GSpot v.2.70a:

    11:30

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.2.0 Build 322:

    11:05

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.123.327:

    10:40

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.10.0.327:

    10:15

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.11.0:

    09:50

    Диагностика: HWiNFO v.5.0.5:

    09:25

    Gigabyte M57SLI-S4: первая настольная системная плата с поддержкой LinuxBIOS:

    09:06

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.2.0.0.2 Final:

    09:05

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.10:

    08:45

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.2:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    08:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.86.54 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:00

    Дырокол для расправы над оптическими дисками:

    06:00

    Глава Ageia о работе в Vista, SLI-PPU, интеграции PPU в CPU и других планах компании:

    03:32

    Серия ноутбуков Samsung Aura: стиль во главе угла:

    02:02

    Первые платы MSI с HDMI: K9AGM2-FIH и K9AG Neo2-Digital:

    00:26

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    февраль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018