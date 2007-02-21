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    21 февраля 2007

    USB-вентилятор в стиле ретро:

    23:44

    Устройство Lexar для работы с UDMA-совместимыми карточками подключается к порту FireWire:

    23:04

    Photoshop CS3 будет выпущен в марте?:

    22:49

    Earht Trek: хабы разные нужны…:

    22:38

    JOBO Spectator и photoGPS: две новинки в помощь фотографам:

    22:37

    Rainbow Technologies запускает акцию по оборудованию WatchGuard для малых сетей :

    22:04

    Nikon Coolpix S50 и S50c: алюминиевые "ультракомпакты" с Wi-Fi и без :

    19:50

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.220:

    18:35

    Настройщики: Super Utilities v.7.2:

    18:10

    Apple продолжает тестировать Mac OS X 10.4.9:

    17:47

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.50:

    17:45

    Point of View: экстремально разогнанный графический адаптер NVIDIA GeForce 8800 GTX Exo:

    17:27

    В Legacy Electronics придумали, как удешевить модули FB-DIMM :

    17:24

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.5.7:

    17:20

    Digital Camera Spy Pen: ручка-камера для доморощенных шпионов:

    17:01

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.7.72:

    16:55

    Американские ученые создали батареи, которые делают сами себя:

    16:52

    Стильные 7-мегапиксельные камеры Nikon Coolpix S200 и Coolpix S500:

    16:42

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.6:

    16:30

    Портативные колонки TDK XA-10 :

    16:19

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.2.3.1:

    16:05

    Настройщики: WinTools.net Professional v.8.1.1:

    15:40

    I-O Data представляет новые 19" и 24" дисплеи для Vista Premium:

    15:26

    Утилиты: DriverMax v.2.3:

    15:15

    Чистильщики: CleanCenter v.1.46.1.1:

    14:50

    Google считает, что высокая температура не является основной причиной сбоев жёстких дисков :

    14:46

    Утилиты: TransMac v.7.6:

    14:25

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.6.5:

    14:00

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.3.0:

    13:35

    Дефрагментаторы: PerfectDisk v.8.0 Build 54:

    13:10

    IEEE приступает к разработке 802.16m:

    12:46

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.70.32:

    12:45

    Фотокамеры L-серии Nikon: оптическая стабилизация идёт в массы:

    12:22

    ECS: системная плата NF650iSLIT-A:

    12:22

    Чистильщики: WashAndGo v.8.7:

    12:20

    Утилиты: Sumatra PDF v.0.4:

    11:55

    Утилиты: StartupStar v.2.0:

    11:30

    Intel Visual Computing Group: новости о проекте:

    11:29

    OxygenOffice Professional v.2.1.0:

    11:05

    Диспетчеры закачек: Lightning Download v.2.0:

    10:40

    Стартует бета-тестирование нового решения Safe’n’Sec Rootkit Detector:

    10:15

    "Лаборатория Касперского": Антивирус Касперского для мобильных телефонах:

    09:50

    OCZ Vindicator — процессорный кулер для AMD 754, 939, AM2 и Intel 775:

    09:29

    Microsoft: расширена программа Windows Genuine Advantage с помощью новой службы уведомлений (WGA Notifications):

    09:25

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (7 неделя 2007 года):

    09:05

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.3.96.09 Beta:

    08:45

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.1.2.3:

    08:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187 Wireless):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 февраля):

    08:00

    Intel патентует способ защиты владельцев ноутбуков от ожогов:

    00:45

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