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    12 февраля 2007

    Kingston обновляет серию флэш-накопителей DataTraveler Mini моделью Migo Edition :

    22:01

    Apple TV поступит в продажу лишь в марте?:

    21:53

    Twintech выпустила адаптер G8800GTS-320MB XT Overclocked Edition :

    20:45

    Kitty Spangles Solitaire 3 — набор из 32 пасьянсов:

    20:08

    Unitech: защищённый КПК PA600:

    17:08

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.8.0:

    16:55

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 207:

    16:30

    GRETA: мобильный телефон, сканер, принтер, факс и копир в одном устройстве:

    16:27

    Три новых мультимедийных процессора AMD Imageon 2298, 2294 и 2192:

    16:26

    Research in Motion сделает клавиши коммуникаторов треугольными?:

    16:25

    ASUS DSBF-D12 и DSBF-D12/SAS: новые системные платы для Xeon:

    16:23

    Запись: FinalBurner v.1.11.0.80:

    16:05

    Micron представляет 25-нм NAND флэш-память:

    15:40

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.4 Build 2216:

    15:40

    Файловые обменники: eMule Plus v.1.2b:

    15:15

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (KB931836):

    14:50

    Настройщики: FireTune v.1.14:

    14:25

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.5.441 Build 944:

    14:00

    Samsung: новые фотокамеры S-серии:

    13:37

    Утилиты: Foxit Reader v.2.0 Build 1419:

    13:35

    Утилиты: Mozilla Sunbird v.0.3.1 RC1:

    13:10

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.7 Final:

    12:45

    Восстановление данных: Recuva v.1.01.026 Beta:

    12:20

    Многофункциональная панель Scythe Kama Panel:

    11:59

    Мультимедиа: Dr.DivX v.2.0.1 Beta 3:

    11:55

    Мультимедиа: DVD Flick v.1.2.1.2:

    11:30

    Бюджетные варианты видеоплат ELSA для Vista: GLADIAC 573 GT AGP и 544 LP AGP:

    11:22

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.6.0-pre1:

    11:05

    Графика: Google SketchUp v.6.0.312:

    10:40

    Samsung L77: самая тонкая фотокамера с 7-кратным зум-объективом:

    10:24

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.9 Build 80:

    10:15

    Диагностика: CPUCooL v.8.0.0:

    09:50

    FastMac предлагает емкие батареи для MacBook:

    09:43

    Dopod U1000: коммуникатор с VGA-дисплеем и QWERTY-клавиатурой поступает в продажу:

    09:30

    Неофициальные драйверы ForceWare v.100.58 для NVIDIA GeForce и Quadro (Vista):

    09:25

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров JMicro модели JMB36X:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 февраля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 5 по 11 февраля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 февраля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 февраля 2007 года):

    08:00

    Intel показывает 80-ядерный процессор на ISSCC. Фото и новые детали о чипе:

    06:15

    Apple привлекает сторонних разработчиков к выпуску игр для iPhone?:

    06:03

    Jetway 965GDAG — первая плата на G965 с поддержкой режима CrossFire:

    02:33

    Клавиатура студии Лебедева Optimus 103: производство, наконец, началось:

    00:19

    ATI RV610/RV630: данные об энергопотреблении DX10-совместимых видеокарт:

    00:13

    VIA PT960/PM960: чипсеты с поддержкой FSB 1333 МГц, DDR3 и PCI Express 2.0:

    00:01

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