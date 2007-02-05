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    5 февраля 2007

    LG Philips LCD показывает 7"-47" LCD дисплеи:

    22:35

    Rimax HD Slim: тонкий внешний накопитель и USB-хаб в одном устройстве:

    19:45

    TOPCOM Wireless Webr@cer 8001: высокоскоростной беспроводный маршрутизатор для домашней сети:

    19:28

    NAMM 2007: Alesis MultiMix — две модели USB 2.0 микшеров с поканальной записью:

    19:03

    Настройщики: Iconoid v.3.8.5:

    19:00

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.3.7:

    18:35

    Western Digital My Book Premium ES Edition - внешний накопитель с интерфейсом eSATA:

    18:11

    Запись: CopyToDVD v.4.0.3:

    18:10

    Утилиты: goScreen v.5.3.0.133:

    17:45

    Чистильщики: CleanCenter v.1.44.6.3:

    17:20

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.1.9:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamAware v.4.7:

    16:30

    ASUS M2A-VP – системная плата на чипсете AMD 690G и с поддержкой HDMI:

    16:12

    PNY выпускает свои карты памяти Secure Digital и CompactFlash:

    16:10

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.0 Beta 2:

    16:05

    Фанам Hello Kitty - USB-щётка для клавиатуры:

    15:56

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (02.02.2007):

    15:40

    Утилиты: HostsXpert (Hoster) v.3.7:

    15:15

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.4.221:

    14:50

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.1.12:

    14:25

    Apple разослала тестерам Mac OS X 10.4.9 8P125/8P2125:

    14:19

    Shuttle: новые ПК малого форм-фактора в линейке XPC:

    14:14

    Buffalo BLMU-R/S: чем мышь может быть похожа на пылесос?:

    14:08

    Восстановление данных: Recuva v.1.01.024 Beta:

    14:00

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.9.1.1:

    13:35

    Файловые обменники: BitComet v.0.83:

    13:10

    Thermaltake: «первый в мире» ватерблок для GeForce 8800GTX:

    12:46

    Графика: Picasa2 v.2.6 Build 36.19 Beta:

    12:45

    Чистильщики: FreeSpacer v.1.64:

    12:20

    Новый двухъядерный Power-процессор по эффективности превосходит все существующие на 300-400%:

    12:08

    Konica Minolta: драйвера совместимы с Windows Vista:

    11:55

    ASUS: анонс системной платы P5B-VM Second Edition:

    11:43

    Мониторинг трафика: SurfAnalyzer v.1.1:

    11:30

    Переводчики: TranslateIt! v.4.5:

    11:05

    Мультимедиа: Direct MIDI to MP3 Converter:

    10:40

    Intel Tolapai: процессор с интегрированными северным и южным мостами уже в этом году:

    10:26

    Официальные драйверы для встроенной графики чипсетов SiS:

    10:15

    ATI снижает цены и прекращает продажу ряда продуктов:

    10:01

    Выход AMD 690 всё же состоится в феврале, первые платы с HDMI+DVI-D:

    10:00

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra XI (2007.3.11.22):

    09:50

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:25

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom NetLink/NetXtreme:

    09:05

    Компания TRENDnet получила сертификат соответствия ГОСТ Р Госстандарта России:

    08:52

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 февраля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 29 января по 4 февраля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 29 января по 4 февраля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 29 января по 4 февраля 2007 года):

    08:00

    Прощай, LifeDrive?:

    07:40

    CoolerMaster Gemini II: универсальный кулер для процессора и системной платы на 6 тепловых трубках:

    07:10

    Etri Ultimate Wi-Fi - базовая станция с радиусом действия 1 км:

    06:20

    Opteron с четырьмя ядрами уже во втором квартале?:

    04:12

    Серия Inno3D i-Chill пополнится моделями адаптеров с охлаждением Zalman:

    02:25

    D-Link Wireless Access Point в виде детектора пожара:

    02:06

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