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    3 февраля 2007

    Технология Artimi Wireless USB позволит передавать 1 Гб данных за 30 секунд :

    19:37

    Конвертеры: Cucusoft DVD to iPod Converter v.5.26:

    18:10

    Настройщики: HS WinPerfect v.5.49:

    17:45

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.8.0.132:

    17:20

    Утилиты: ReNamer v.4.50:

    16:55

    Утилиты: Pfrank v.1.89:

    16:30

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.7.00.03.02:

    16:05

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.4 Build 2210:

    15:40

    Настройщики: WinXP Manager v.5.0.8:

    15:15

    Настройщики: jv16 PowerTools 2007 Beta 3:

    14:50

    Дефрагментаторы: PerfectDisk v.8.0 Build 50:

    14:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.8.2:

    14:00

    Резервное копирование: Backup4all v.3.8:

    13:35

    Мультимедиа: YamiPod v.1.0.2 Beta 2:

    13:10

    Настройщики: Fresh UI v.7.76:

    12:45

    Утилиты: Partition Logic v.0.66:

    12:20

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.50:

    11:55

    Кодеки: Codec v.8.1b3:

    11:30

    Мультимедиа: Ultra MP4 Video Converter v.1.8.2:

    11:05

    Microsoft: DirectX 9 – февральский релиз:

    10:40

    Архиваторы: WinRAR v.3.70 Beta 3:

    10:15

    Даты выпуска ATI R600, R610, R630 и новые сведения об их производительности:

    10:04

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.10.0.5.1:

    09:50

    Panasonic: стильные "ультракомпакты" серии FX с оптикой Leica :

    09:45

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Rhine от VIA:

    09:25

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0.2737:

    09:05

    Кодеки: DivX v.6.5.1:

    08:45

    Официальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8185):

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.54 для чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 февраля):

    08:00

    Инженерный образец Intel E6850 в руках пользователя: разгон до 3,8 ГГц - не предел?:

    03:42

    15,4", 30" и 40" дисплеи Samsung с LED-подсветкой:

    02:00

    Jetway P890DAP: способ «подружить» Core 2 Duo, PCIe x16, DDR и DDR2:

    01:00

    Ultra Chill-TEC: кулер с "бутербродом" из элемента Пельтье (обновлено):

    00:45

    Конец эры Netburst: Intel Tulsa и Tigerton как основа 4-процессорных серверов в 2007 году:

    00:13

    Scythe: процессорный кулер "Andy Samurai Master" на 6 тепловых трубках :

    00:10

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