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    19 февраля 2007

    Ubuntu больше не поддерживает версию Linux для PowerPC:

    22:52

    Чипсет NVIDIA MCP68, новые детали :

    21:31

    eNECESSITIES USB Sound Flash Drive: «говорящий» флэш-накопитель:

    20:54

    OpenMoko Neo1973: коммуникатор «с открытым кодом»:

    20:39

    OLPC готовится к массовому тесту, а создатели делятся новой информацией о нём:

    20:37

    КМОП-сенсор Sony IMX017CQE сотрёт границы между фото и видео?:

    19:30

    Выпущен OpenOffice.org v.2.2 RC1:

    19:00

    Renesas и Matsushita повысили стабильность работы 45-нм памяти с произвольным доступом:

    18:48

    Мультимедиа: AudioGrail v.6.8.1.133:

    18:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.4 Build 2227:

    18:10

    MIT интегрирует оптику и электронику в одном чипе:

    18:07

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.4.0.777/778:

    17:45

    Утилиты: Font Frenzy v.1.5.138:

    17:20

    Интернет и сети: Bookmark Buddy v.3.6.1:

    16:55

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.28.5:

    16:30

    Системная плата IBASE MB899X форм-фактора Mini-ITX: малютка для Core 2 Duo с гнездом PCI-E x16:

    16:19

    Мониторинг трафика: Bandwidth Controller v.1.11:

    16:05

    picoChip добавила в референс-дизайн фемтосоты поддержку HSUPA:

    15:44

    Мультимедиа: Reaper v.1.805:

    15:40

    По оценке AMD, ВЦ всего мира ежегодно потребляют электричества более чем на 7 миллиардов долларов:

    15:27

    Антивирусы: AboutBuster v.6.06:

    15:15

    AOpen представляет новый ATX-корпус TU-377:

    15:05

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2e SE (18.02.2007):

    14:50

    Утилиты: RegToy v.0.5.0.0:

    14:25

    Утилиты: Mozilla Sunbird v.0.3.1:

    14:00

    Интернет и сети: IE7pro v.0.9.10.3 Beta:

    13:35

    Говорите, выстрел из пистолета? USB-накопитель IronDrive выдерживает ядерный взрыв!:

    13:18

    Восстановление данных: Recuva v.1.01.032 Beta:

    13:10

    Медиаплееры: rulesPlayer v.0.98:

    12:45

    Утилиты: WinSnap v.2.0.2:

    12:20

    Резервное копирование: Acronis True Image 10.0 Home Build 4940:

    11:55

    В ТГУ открыт первый в России суперкомпьютерный центр мирового уровня:

    11:38

    OWC предлагает приводы Superdrive для любых компьютеров Mac:

    11:37

    Квартет плат ASUS под Vista: SideShow + ReadyBoost и BitLocker в вашем ПК:

    11:37

    Графика: FastStone Image Viewer v.3.0:

    11:30

    Мультимедиа: MP3tag v.2.37f:

    11:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.6.1 Build 490:

    10:40

    Программирование: PHP v.4.4.5:

    10:15

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.2.2.0 Build 43:

    09:50

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (Vista):

    09:25

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Vista):

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 февраля):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 12 по 18 февраля 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 февраля 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 февраля 2007 года):

    08:00

    Inno3D iChill: плата на nForce 680i, ускоритель 7900GS 256MB Arctic Silencer 6 и снимки другой новой продукции :

    04:46

    Hitachi и Renesas создали быстрый и экономичный модуль энергонезависимой «фазовой» памяти:

    02:19

    Гафний хорош для чипов, но хватит ли его на всех?:

    01:45

    AMD приглашает разработчиков в виртуальную реальность:

    00:56

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