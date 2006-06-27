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    27 июня 2006

    Guest PC 1.9.5 поддерживает широкоформатные дисплеи:

    23:20

    Parallels выпускает Compressor:

    22:35

    SpamSweep v1.4 – новая версия спам-фильтра:

    22:07

    TrekStor: 8-Гб карманный флэш-диск CS-D USB:

    20:00

    Ноутбуки KHAN L230E/L240R на базе процессоров Core Duo:

    19:34

    Echery - коврик для мыши с заботой о пользователе:

    18:36

    Samsung: OneNAND-память становится ещё быстрее:

    18:27

    Ноутбуки Alienware: m3450, m5550 и m5750:

    18:11

    Китай наконец-то придумал собственный стандарт ЦТВ – DMB-T/H:

    17:46

    «Розеточный» адаптер D-Link для домашней цифровой сети:

    17:27

    Sony Vaio UX - теперь с флэш-памятью вместо HDD:

    15:44

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (25 неделя 2006 года):

    15:40

    TI ADS8422: претендент на звание самого быстрого АЦП:

    15:35

    Утилиты: PECompact v.2.79 Beta:

    15:15

    Cadence и ARM стараются помочь разработчикам:

    14:55

    Обновленная плата 975X Platinum от MSI с поддержкой процессоров Core 2:

    14:51

    Logitech V450 Laser Cordless Mouse - мышиный рекордсмен по автономности:

    14:51

    MRV: новые транспондеры DWDM для платформы LambdaDriver с дальностью работы до 200 км:

    14:49

    HIS представляет видеокарту с интерфейсом PCIe x1:

    14:41

    Настройщики: Super Utilities v.6.36:

    14:25

    Acer CP-8660 - компактный и функциональный 8-мегапиксельник :

    14:23

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.5.0:

    14:00

    Диагностика: MvPCinfo v.2.1:

    13:35

    Intel жертвует качеством ради количества:

    13:16

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.09.0:

    13:10

    Sipex SP8029: улучшенная оптоэлектроника для любых оптических форматов:

    12:58

    Веб-браузеры: Opera v.9.01 Build 8505 Beta:

    12:45

    Alienware MJ-12 8550I - одна из самых дорогих рабочих станций:

    12:37

    Мультимедиа: Reaper v.0.972:

    12:20

    Teac Flash Drive Mini - восьмиграммовый гигабайт:

    12:12

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.6.6:

    11:55

    Секретное оружие Intel - Core Multiplexing Technology или "Hyper-Threading наоборот":

    11:39

    Архиваторы: ExtractNow v.4.22:

    11:30

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.622:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.5.7:

    10:40

    ASUS P5LD2-VM SE - плата для Core 2 Duo на Intel 945G:

    10:39

    Настройщики: WinXP Manager v.4.97.5:

    10:15

    Графика: ForceVision v.3.35 RC1:

    09:50

    Файловые обменники: µTorrent v.1.5.1 Build 466 Beta:

    09:25

    Настройщики: nLite v.1.0 Final:

    09:05

    Общение в сети: Messenger Plus! Live v.4.00.235:

    08:45

    Разгон: Dual CoreCenter v.1.0.1.3:

    08:30

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июня):

    08:00

    Графика и физика силами одной видеокарты ATI - уже этим летом:

    00:03

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