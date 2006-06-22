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    22 июня 2006

    Keynote Photos 2.0 – набор фотографий для создания презентаций:

    23:58

    VMware для Mac OS X появится в ближайшее время?:

    22:33

    Casio анонсирует камеру Exilim Zoom EX-Z70:

    20:33

    U5F - ноутбук ASUS с поддержкой Trusted Platform Module:

    19:28

    Mitsubishi: начало продаж 30-Гб DL HD DVD-R дисков в конце июля:

    18:55

    Intel пытается стандартизировать комплектующие для ноутбуков:

    18:26

    Кубок мира: HDTV бэкбон оперирует 480 Гбит/с:

    18:08

    DFI: системная плата INFINITY 975X/G:

    17:27

    Новый флагман AMD, Athlon FX-64 стартует 8 августа:

    16:57

    Создан самый миниатюрный КМОП-сенсор - 1/18 дюйма:

    16:56

    Цены на ЖК-панели упали до рекордного минимума, тенденция сохраняется:

    16:53

    Compaq nw9440 и nw8440: новые портативные рабочие станции HP:

    16:37

    Arcom: набор для разработчиков на основе SBC-GX533:

    16:08

    ASUS: кулеры, показанные на Computex 2006. Хорошие, интересные и разные:

    15:30

    Shake 5 = Phenomenon?:

    15:07

    Samsung CLP300 - рекорд компактности цветных лазерных принтеров:

    15:06

    EtherScope II - универсал для диагностики сетей:

    15:05

    Ricoh: анонс 16X DVD+R дисков, соответствующих системе защиты контента VCPS:

    14:19

    Резервное копирование: Acronis True Image v.9.0 Build 3666:

    14:00

    Primera - начало поставок первого дупликатора Blu-ray дисков:

    13:40

    Бут-менеджеры: BootIt Next Generation v.1.76e:

    13:35

    Fujitsu представляет микросхему универсального WiMAX-адаптера:

    13:16

    Интернет и сети: McAfee SiteAdvisor v.1.5.0.7:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2407:

    12:45

    Безопасность: ZoneAlarm v.6.5.722.000:

    12:20

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.395 Build 764:

    11:55

    CrossFire из Radeon X1900 GT без донгла - реальность:

    11:54

    Настройщики: Fresh UI v.7.61:

    11:30

    Memorex: Blu-ray диски уже в продаже:

    11:16

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.56:

    11:05

    SDP-07 - 7-дюймовая цифровая фоторамка Samsung:

    10:40

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.64c:

    10:40

    AMD Athlon 64 3000+ и 3200+, Socket 939 - прощаемся :

    10:32

    Утилиты: Remove about:blank Buddy v.4.87:

    10:15

    Медиаплееры: WinAmp v.5.240 Unofficial:

    09:50

    Apple выпускает обновления Pro-пакетов:

    09:36

    Транзисторы, разработанные NEC, будут иметь 65, 45-нм и даже более тонкий техпроцесс:

    09:25

    Microsoft Windows XP теперь на татарском языке:

    09:25

    Обновление персонального сетевого экрана ViPNet Personal Firewall v.2.8:

    09:05

    FireWire интерфейсы ECHO AudioFire 2 и AudioFire 4 для мобильной звукозаписи:

    09:00

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.20.0 Final:

    08:45

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    08:15

    Buffalo: новые брелоки USB-флэш и NAS системы хранения данных:

    08:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 июня):

    08:00

    Планы Intel после выхода Core 2 Duo (2006-2009 гг.):

    00:17

    DMC-L1: первая зеркальная камера Panasonic, официально:

    00:07

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