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    7 июня 2006

    Технология Sony LocationFree доступна на Mac:

    22:32

    Computex 2006: материнские платы Foxconn (часть2) :

    20:49

    VGA в сотовом телефоне: разрешение нового дисплея Samsung - 400 точек на дюйм:

    20:24

    Google выпускает видеоплеер для Mac:

    19:53

    Iwill: 16-FB-DIMM материнские платы для серверов:

    19:22

    HP Compaq nx6325 - ещё один ноутбук на основе AMD Turion X2 Mobile:

    18:59

    Dell-Alienware: коллекционная серия ноутбуков и десктопов для фанатов Супермена:

    18:32

    ATI: GPU-роадмап 2006:

    18:31

    ИБП Liebert NX справится с нагрузкой в 200 кВА:

    18:13

    ПК отводится ключевая роль в войне оптических форматов, но Blu-ray уже опаздывает:

    17:56

    Computex 2006: системы охлаждения процессоров и компьютерные корпуса Foxconn (часть1):

    17:40

    I-O DATA: два новых внешних накопителя объёмом 750 Гб:

    17:36

    Сценический вокальный конденсаторный микрофон Shure KSM9 с переключаемой направленностью :

    17:19

    Maxim MAX5406 – звуковой процессор, не нуждающийся в микроконтроллере:

    16:55

    Digital View: мультисинхронный интерфейсный контроллер SVH-1920:

    16:29

    1 Гб памяти на видеокарте стоимостью в 120 долларов - уже в августе:

    16:24

    Continua Health предлагает стандартизовать… медицинские приборы:

    16:11

    Theater 650 Pro - новое поколение видеопроцессоров ATI :

    16:06

    Blu-ray-привод Philips SPD7000 - фото, характеристики, цены, сроки выхода:

    15:50

    SOIOS 55-Cam - камера с углом обзора 360˚:

    15:33

    Sofa Control - замена для Front Row:

    15:32

    ELSA выпускает свой ATI FireGL V7350:

    15:31

    Computex 2006: официальный анонс видеоплат Foxconn :

    15:19

    Titan: необычный кулер AMANDA:

    14:47

    Башня для оптических дисков - divita BDM-100S:

    13:48

    NemeriX показывает пример интеграции Bluetooth и GPS:

    13:37

    Антивирусный Центр предупреждает о новой атаке Вируса-вымогателя GPCode :

    13:35

    Panda Software: топовая десятка вирусов мая:

    13:10

    Infortrend принимается за RAID-массивы FC-4G-to-SATA:

    13:04

    Wisair и IOGEAR сообщают о создании второго поколения UWB-устройств:

    13:02

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.3 Build 968 Final:

    12:45

    Резервное копирование: Backup Watcher for MySQL v.1.9.3.1:

    12:20

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.3.4:

    11:55

    Global Comm 2006: Motorola представляет новые беспроводные решения для дома:

    11:54

    Xceive покажет TV-тюнер для PCI Express, но не всем:

    11:46

    Мультимедиа: CDex v.1.70 Beta 1:

    11:30

    NVIDIA представляет MobileMedia Platform и референс-дизайн мультимедийных аппаратов:

    11:13

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.0.0.8 Build 0606 Final:

    11:05

    Микросхема-гироскоп ADIS16250:

    10:54

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.917.1454 Beta:

    10:40

    Физика ATI в действии на Computex:

    10:38

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.4 RC3:

    10:15

    Microsoft и Transmeta помогут AMD осуществить инициативу 50х15:

    10:10

    Intel Graphics Media Accelerator 3000 - первая DirectX 10-графика:

    10:06

    ASUS показывает свои видеокарты с HDMI:

    10:00

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.91.31:

    09:50

    Новые неофициальные драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:25

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:05

    Официальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:45

    Диагностика: SmartDoctor v.4.86:

    08:30

    Новая версия драйверов для видеокарт ASUS (чипсеты ATI):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 июня):

    08:00

    Hibiscus - робот-спасатель:

    05:20

    "Огненные шары" - USB-флэш Super Talent:

    03:08

    Universal Abit: системные платы на базе Broadwater P965:

    01:47

    Core Duo U2500 официально: энергопотребление 0,75, а не 9 Вт?:

    00:55

    "Форматные" планы BenQ и Pioneer на рынке будущих оптических приводов:

    00:42

    GIGABYTE GA-965P-DQ6 - плата с шестью "Quad-ратными" особенностями:

    00:09

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