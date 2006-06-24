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    24 июня 2006

    Апдейт Mac OS X 10.4.7 может быть выпущен в любой момент:

    23:13

    Apple бесплатно ремонтирует eMac:

    22:38

    Суперчувствительный считыватель отпечатков пальцев NEC:

    17:53

    Apple прекращает поддержку Shake:

    17:11

    Если собако-мыши не устраивают...можно купить мыше-динамики:

    17:00

    Adobe обновляет InDesign CS2:

    16:03

    Адаптер eSATA для PM G5 от FirmTek:

    14:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.7.5:

    14:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (23.6.2006):

    14:00

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.6.10:

    13:35

    Файловые обменники: BitComet v.0.70:

    13:10

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.0.0.138:

    12:45

    Утилиты: Pdf995 v.7.9s:

    12:20

    Мультимедиа: Reaper v.0.970:

    11:55

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.35.00.71:

    11:30

    Диагностика: BGEye v.2.72:

    11:05

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.51.3:

    10:40

    Запись: Nero Burning Rom v.7.2.3.2b:

    10:15

    Настройщики: nVidia nTune v.5.00.06.06 Final:

    09:50

    Диагностика: NextSensor v.2.4.0.0 Build 0622 Beta 1:

    09:25

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.1 Build 1009:

    09:05

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.55 Public Beta 1:

    08:45

    Настройщики: ExperTool v.4.2 для видеоадаптеров Gainward:

    08:30

    Официальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 430/410:

    08:15

    A-Data: производство 15000 FB-DIMM модулей памяти в месяц:

    08:08

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 июня):

    08:00

    Spy Finder покажет, когда за вами подглядывают:

    00:02

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