  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    17 июня 2006

    Как связать два компьютера при помощи портов USB 2.0?:

    23:56

    Исследователи расширили представления о кремниевых полупроводниках:

    23:54

    Что общего у конвертов для CD и бумажных салфеток?:

    23:35

    Gamehouse представила Caribbean Mah Jong:

    18:22

    SiConnect предлагает свой вариант домашней сети:

    16:44

    USB–трансформер:

    16:26

    COMMELL LE-565: одноплатный компьютер с пассивным охлаждением:

    14:25

    Способность забыть все:

    12:59

    Cherry выпускает клавиатуру для Linux:

    12:56

    Первый петафлоповый суперкомпьютер Cray появится в 2008 году:

    12:55

    Вышло обновление версии 2.0 программного продукта Safe’n’Sec Personal:

    12:45

    Первое явление процессоров VIA Socket 479 :

    12:33

    Microsoft объявляет о выходе Windows Live Messenger в России:

    12:20

    Благодаря сотрудничеству между Panda Software и RSA Security уничтожена очередная система мошенничеств:

    11:55

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8496 Beta:

    11:30

    Медиаплееры: Real Alternative v.1.49:

    11:05

    31-портовый USB-хаб:

    11:01

    Microsoft: обновления системы безопасности для Windows и других продуктов корпорации (июнь 2006 года: обновления MS06-011, MS06-021 – MS06-032):

    10:40

    Мониторинг трафика: NetLimiter v.2.0.8:

    10:15

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.6 Build 42:

    09:50

    CD/DVD: Alcohol 120% v.1.9.5.4212:

    09:25

    Безопасность: ZoneAlarm v.6.5.714.000:

    09:05

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:45

    Неофициальные драйверы ForceWare v.87.25 и v.91.27 для видеокарт NVIDIA GeForce 7950 GX2:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов BenQ и Plextor:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 июня):

    08:00

    Что дают технологии Vista SuperFetch и ReadyDrive? Первые результаты тестов:

    00:07

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018