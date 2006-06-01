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    1 июня 2006

    Intel XServe в июле?:

    22:56

    Apple наказывает Samsung?:

    21:54

    Классика не стареет: HP отмечает 25 лет популярной модели калькулятора HP 12c:

    21:07

    Новинка TrendChip: ADSL2+ - в каждом доме!:

    19:46

    Мини входит в моду – новый медиацентр S1Digital:

    19:28

    Toshiba демонстрирует прототип топливной батареи для ноутбука:

    19:11

    Выпущен Parallels Desktop RC2:

    19:08

    ImageStream Envoy: бюджетный маршрутизатор под управлением Linux:

    19:02

    Медиацентр в лице Acer Aspire iDea 500 - выбор для Цифрового Дома?:

    18:32

    Apple выпускает апдейт QuickTime:

    18:13

    Фотокамеры HP Photosmart: 10 мегапикселей за 450 долларов и другие новинки:

    18:04

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.5.03:

    17:45

    Epson начала поставки 0,6" HTPS-панелей для проекторов:

    17:37

    802.11n: и все-таки они совместимы!:

    17:27

    Утилиты: BySoft FreeRAM v.4.0.4.517:

    17:20

    Пользовательские и бизнес-платформы Intel 2006-2007:

    17:11

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.3 RC5:

    16:55

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.01.172:

    16:30

    Verbatim начинает производство HD DVD и Blu-ray дисков:

    16:20

    CD/DVD: AnyDVD v.5.9.6.2:

    16:05

    Диагностика: CPU-Z v.1.34:

    15:40

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.917.654 Beta:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.5.4:

    14:50

    Серия новых флэш-накопителей RUF2-R Buffalo пополнилась 8-Гб моделью:

    14:41

    Утилиты: novaPDF v.3.2 Build 169:

    14:25

    Nikon D2xs: небольшое усовершенствование в ожидании новой модели для профессионалов?:

    14:10

    Zero Tension Mouse "ULTRA-LITE": манипулятор для нулевой усталости кисти руки:

    14:01

    Архиваторы: ExtractNow v.4.20:

    14:00

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.1:

    13:35

    NETGEAR - многофункциональный ADSL-модем DGFV338:

    13:26

    Почтовые клиенты и фильтры: Potolook Outlook Plugin v.4.0:

    13:10

    Внешняя RAID-система Buffalo HD-W500IU2:

    13:01

    SiComponents: обновленная версия профессионального редактора ресурсов для Windows приложений - Resource Builder:

    12:45

    Komodo покажет всем, что такое защищенный портативный ПК:

    12:31

    LANDesk Software: LANDesk Business Process Manager:

    12:20

    AMD купит ATI?:

    12:08

    Системная плата для встраиваемых систем VIA EPIA СN:

    12:04

    CTX расширяет модельный ряд ЖК-мониторов начального уровня:

    12:00

    У National Instruments готов первый двухъядерный встраиваемый контроллер форм-фактора PXI:

    11:58

    LANDesk Software: LANDesk Management v.8.7:

    11:55

    OCZ DDR2 PC2-7200: новая память Platinum XTC EPP Edition для NVIDIA SLI:

    11:52

    Утилиты: Adobe Acrobat Reader v.7.0.8:

    11:30

    Рабочая лошадка от VoodooPC на Core Duo или ноутбук-мечта за $10000:

    11:17

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.8:

    11:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.5.1 Build 462 Beta:

    10:40

    Медиаплееры: BSPlayer v.1.42 Build 833:

    10:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.26 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 6xxx/7xxx:

    09:50

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.54 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 7400/7600:

    09:25

    Creative: неофициальные WHQL-драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi:

    09:05

    Разгон: ASUS Ai Booster v.2.02.03:

    08:45

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.02.00:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 1 июня):

    08:00

    AMD LIVE! официально: более мягкие требования и новые детали:

    00:20

    Foxconn C51XEM2AA-8EKRS2H - плата с интересными особенностями:

    00:18

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