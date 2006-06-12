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    12 июня 2006

    VoIP-решения для ПК от Intel - 600SM PCI Phone Adapter:

    23:15

    MoBits: X15 5,6" и 7" UMPC-компьютеры:

    20:21

    A-DATA показала USB memory key, питающийся от солнечных батарей:

    19:38

    Адаптер MaxExpress eSATA для PowerMac с PCI/E:

    19:36

    Безвентиляторная система на базе 1-ГГц Celeron M под управлением Windows XP :

    19:11

    Biostar TForce P965 Deluxe: анонс платы на Intel P965:

    18:21

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5.68.08:

    18:10

    Настройщики: Registry Defragmentation v.8.2.6.11:

    17:45

    Пуленепробиваемый USB-накопитель Pretec:

    17:35

    Verbatim/MKM: поставки 2x Blu-ray носителей:

    17:26

    Мультимедиа: Reaper v.0.962:

    17:20

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.96:

    16:55

    Intel и STMicroelectronics нашли замену для флэш-памяти:

    16:30

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.4.0611:

    16:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (11.6.2006):

    16:05

    Безопасность: Arovax Shield v.1.3.15:

    15:40

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.0.13:

    15:15

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.72:

    14:50

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.35.00.15:

    14:25

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.2.2.2.3:

    14:00

    Интернет и сети: Hyena v.6.7 rev C:

    13:35

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.1.1:

    13:10

    Резервное копирование: Paragon Drive Backup v.8.0:

    12:45

    AMD готовит упреждающий удар в «войне цен»:

    12:39

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.5.5:

    12:20

    Резервное копирование: Backup4all v.3.2 Build 212:

    11:55

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.06:

    11:30

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.24b:

    11:05

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.2.2.6:

    10:40

    Чистильщики: System Cleaner v.5.51e:

    10:15

    Мультимедиа: ZS4 v.0.954:

    09:50

    Утилиты: novaPDF v.3.3 Build 171:

    09:25

    Файловые обменники: µTorrent v.1.5.1 Build 463 Beta:

    09:05

    Медиаплееры: Quintessential Player Build 111 Beta:

    08:45

    Диагностика: OverSoft CPU Informer v.1.0 Beta:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 5 по 11 июня 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 5 по 11 июня 2006 года):

    08:00

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