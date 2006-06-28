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    28 июня 2006

    Opteron уверенно взбирается вверх в рейтинге суперкомпьютеров TOP-500:

    23:55

    Novo Media выпускает новые плагины для iSync:

    23:33

    Apple выпускает SMC Firmware Update для 17-дюймовых MacBook Pro:

    22:42

    Apple заменит «пожелтевшие» MacBook:

    22:09

    Карты SD-памяти ADTEC 512-2048 Мб - уже в продаже:

    20:00

    Toshiba анонсирует ноутбуки U205 и R25:

    19:38

    D-Link анонсирует беспроводную (3G) веб-камеру:

    18:26

    Toshiba: ультракомпактная, но емкая память microSD и SDHC:

    17:51

    Серия Ultra памяти GeIL: 1200 МГц для DDR2-9600:

    17:20

    Broadcom BCM5890: защищенный микропроцессор с встроенным RFID:

    16:35

    Новый USB U3 смарт-диск от I-O Data :

    14:35

    Intel начинает поставки Montecito:

    14:03

    Ricoh анонсирует 6-Мп камеру Caplio RR660:

    13:45

    CD/DVD: UltraISO v.8.1.2.1625 PE:

    12:05

    Файловые обменники: µTorrent v.1.6 Build 467 RC1:

    11:30

    Диагностика: CPU-Z v.1.35:

    10:55

    Corsair обновляет серию TWIN2X2048 низколатентными модулями DDR2-800:

    10:51

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:20

    Официальное обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    09:45

    Незаметный релиз Intel двух процессоров Yonah:

    09:31

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-57xx/59xx):

    09:10

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom (BCM-440x):

    08:35

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июня):

    08:00

    Выпущена Mac OS X 10.4.7:

    02:45

    Консорциум HyperTransport анонсировал новый референс-дизайн для OEM:

    01:41

    Conroe ненадолго задержится, а Pentium D 915 и 945 выйдут в срок:

    00:20

    Athlon 64 X2 3600+. Самый дешевый двухъядерный процессор AMD:

    00:05

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