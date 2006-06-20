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    20 июня 2006

    Опубликованы API для работы с датчиком освещения MacBook Pro:

    22:53

    ReelBean 1.1 – обновление популярного видеоконвертора:

    22:12

    Cable-Tec Expo 2006: Motorola продемонстрирует технологии Cable MESH:

    21:10

    D-Link: коммутаторы DES-1228 и DES-1252:

    20:34

    Apple выпустила универсальный Shake и снизила его цену в 6 раз:

    20:33

    ASUS: форсированная и абсолютно тихая видеокарта EN7600GS TOP:

    19:29

    Acrosser Technology: одноплатный компьютер AR-ES0631:

    17:16

    100-долларовый ноутбук первыми получат в свои руки американцы:

    17:10

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1002:

    16:05

    Altera Stratix II: FPGA для защиты информации:

    16:04

    Акустические системы для iPod от Logic 3:

    16:03

    Lenovo "Olympic Edition" - ноутбук в стиле Coca-Cola:

    16:03

    Elecom MR-A20H - новый мультиформатный кардридер:

    15:59

    Symbol VC5090: компьютер для любых погодных условий:

    15:42

    Менеджеры закачек: GetRight v.6.0a:

    15:40

    Epson Endeavor NA701 - недорогой и крепкий Vista Capable-ноутбук:

    15:19

    Настройщики: Tweak-XP Pro v.4.0.8:

    15:15

    UMPC - первый блин комом?:

    15:12

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.1 (Updated):

    14:50

    Бесконденсаторные стабилизаторы TI обеспечивают точность 1%:

    14:44

    Степпинг D0 - не только работа над ошибками, но и снижение TDP процессоров Intel:

    14:33

    Антивирусы: AVG Free Edition v.7.1.394 Build 763:

    14:25

    Две новые модели КПК с GPS производства ASUS:

    14:21

    Transcend: USB-брелок со сканером отпечатков пальцев:

    14:11

    Dell Latitude D420 - первый сверхкомпактный ноутбук компании с WLAN:

    14:10

    Графика: Google SketchUp v.5.0.296:

    14:00

    Транзисторы IBM: работают в 100 раз быстрее аналогов (до 500 ГГц):

    13:45

    FTP-клиенты: Core FTP v.1.3c Build 1447.5:

    13:35

    Scythe-Thermalright: два новых кулера для процессоров AMD и Intel:

    13:18

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.0.0.134:

    13:10

    Надстройки: Desktop Sidebar v.1.05 Build 115 Beta:

    12:45

    Zypad WL 1000 - наручный ПК для военных и не только:

    12:29

    Безопасность: WinLock v.4.45:

    12:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (19.6.2006):

    11:55

    КПК и смартфоны спешат на помощь любителям диет:

    11:33

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.3.209:

    11:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.7.4:

    11:05

    Начат выпуск 8-скоростных двухслойных дисков DVD-R DL:

    11:00

    AGP-версия NVIDIA GeForce 7600 на подходе:

    10:57

    Чистильщики: DirectX Happy Uninstall v.3.87:

    10:40

    Acronis Snap Deploy 2.0 – новое решение для развертывания ПО в корпоративных сетях:

    10:15

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (24 неделя 2006 года):

    09:50

    BenQ T31/T31W - новинки серии Joybook на базе Turion 64 X2:

    09:47

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    09:25

    Утилиты: AutoPatcher XP June 2006:

    09:05

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.0:

    08:45

    Тестовые приложения: Fraps v.2.7.4:

    08:30

    Обновление прошивки для CD-приводов Teac:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 июня):

    08:00

    Датчик изображения разрешением 111 миллионов пикселей:

    01:44

    Энергетически эффективные процессоры AMD поступают в продажу:

    01:20

    Tangent VITA 8000S: моноблок с ЖК-монитором:

    01:16

    Создан "глушитель" цифровых фотокамер:

    01:00

    5 "обличий" настольной Santa Rosa:

    00:40

    Первая карта EV-DO для слота ExpressCard получила сертификат PCMCIA:

    00:32

    Линейка VIA для Socket AM2 и Core 2 Duo. Ближайшие планы:

    00:20

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