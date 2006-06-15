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    15 июня 2006

    Apple выпустит ноутбуки с флэш-памятью?:

    22:56

    SAE Power: 1200-ваттный БП "горячей" замены PF1200-4801:

    20:17

    Mistral представляет 64-Гб твердотельный накопитель:

    19:56

    Новый iPod появится в ближайшее время?:

    19:03

    Линейка низкобюджетных тонких клиентов Devon IT NTA 6020:

    18:56

    Transcend: низкопрофильные модули памяти FB-DIMM DDR2-533/667:

    18:22

    Выпущен Parallels Desktop for Mac:

    18:20

    Samsung официально представляет накопитель, обеспечивающий скорость записи DVD 18X:

    18:04

    Apple выпустила Bluetooth Firmware Update 1.2.1:

    16:08

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.17:

    16:05

    Recab RVME1200 - первая VME-плата с PCI Express:

    16:03

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.5.6:

    15:40

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.1 (Updated):

    15:15

    Philips: переход на 450-мм производство будет болезненным для всех:

    15:12

    Oki ML7222 - ZigBee в одном чипе:

    15:09

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.26.5.1:

    14:50

    Настройщики: Registry Mechanic v.5.2:

    14:25

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.113:

    14:00

    Новые MCP Toshiba: 2 Гбайт флэш-памяти и SD в одном флаконе:

    13:51

    Медиаплееры: 1by1 v.1.56:

    13:35

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1001:

    13:10

    Ультрапортативный ноутбук Averatec AV1150-EW1:

    12:54

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.02 Beta:

    12:45

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.1h (от 13 июня):

    12:20

    Bluetooth SIG запускает инициативу Bluetooth Experience Icon Program:

    12:13

    Диагностика: SIV 3.13:

    11:55

    FTP-серверы: Serv-U v.6.3.0.0:

    11:30

    Официальные драйверы от NVIDIA под Linux:

    11:05

    1HE0NE: «модные» часы в двоичном формате или иллюстрация принципа Оккама в электронике:

    10:50

    IBM прекращает производство переходных мостов для NVIDIA. Новинки с AGP откладываются?:

    10:47

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.12.10a:

    10:40

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    10:15

    Утилиты: AwdFlash v.8.66:

    09:50

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    09:25

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.91.31 для видеокарт NVIDIA GeForce 2/3/4/5/6/7:

    09:05

    Неофициальная версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.83.20 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 2/4/FX/6xxx/7xxx:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 июня):

    08:00

    Gainward: анонс и розыгрыш 7920-BLISS (GeForce 7950GX2), спешите!:

    07:27

    У Microstar также есть свой GeForce 7950 - NX7950GX2:

    04:47

    Cell - в новом году тоньше, мощнее, быстрее:

    04:15

    AMD: 2 Мб кэша L2 у серии Athlon 64 X2 - излишне. Будем резать:

    01:14

    Еще один анонс DirectX 10-графики. На этот раз от SiS:

    00:55

    MRV расширяет возможности платформы OS9000:

    00:21

    Toshiba обновляет серию Satellite шестью новыми ноутбуками:

    00:06

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