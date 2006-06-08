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    8 июня 2006

    FirmTek начинает продажи SATA-адаптера для MacBook Pro:

    22:50

    Компания Kraftway готова к производству серверов на базе Woodcrest:

    22:48

    Стенд Walton Chaintech на Computex 2006: медиацентры и медиасерверы (часть 2):

    22:10

    EDGE PC-карта Sony Ericsson GC86:

    22:06

    Seagate не забывает о потребительской электронике:

    21:47

    SID 2006: Микродисплеи eMagin:

    21:05

    Новые винчестеры Seagate для ноутбуков:

    20:30

    Фоторепортаж с выставки Computex 2006: стенд Compro:

    20:11

    D-LINK: беспроводные USB-адаптеры DWL-G132 и DWL-AG132 с поддержкой 108G и 108AG:

    18:59

    Стенд Walton Chaintech на Computex 2006: карты DVB-C/DVB-S/DVB-T, системные платы ITX (часть 1):

    18:41

    Computex 2006: серверные системные платы ASUS:

    18:29

    Infortrend EonStor A04U-G2421 - четырёхдисковый массив в форм-факторе 1U:

    18:27

    Клавиатура с 53 клавишами уже в продаже:

    17:46

    До публичной беты Windows Vista остались считанные часы:

    16:31

    Seagate Momentus 5400 PSD - официальный анонс гибридного HDD:

    16:28

    ASUS VENTO 7700: стильный корпус с возможностью быстрой установки плат расширения:

    15:25

    Dialogue Flybook VM - ноутбук-трансформер:

    14:07

    Fujitsu выпускает пятое поколение трансформируемых планшетов:

    14:04

    Maxell UA20-SDMSXD - мультиформатный кардридер с поддержкой SDHC:

    13:19

    Аудиофильская звуковая карта Audiotrak Prodigy HD2 Gold с топовым ЦАПом AKM и выделенным выходом на наушники :

    12:53

    Intel не возражает против установки Conroe в ноутбуки:

    12:48

    Computex 2006: технология Intel Robson в действии:

    12:30

    Computex 2006: FIC показывает самый миниатюрный настольный ПК:

    12:02

    Computex 2006: стенд компании MSI:

    11:59

    Computex 2006: GIGABYTE демонстрирует следующее поколение i-RAM (GC-RAMDISK):

    11:30

    Computex 2006: GEIL и A-DATA показывают DDR3:

    11:08

    PureVideo HD: официальный анонс и что для этого нужно:

    10:49

    XtremeMac MicroMemo – диктофон Hi-Fi для iPod:

    09:37

    16-ядерный "персональный суперкомпьютер" - уже в конце года:

    01:25

    Видеокарты MSI на Computex: термоэлектрическое охлаждение и другие инновации:

    01:00

    Новые ЖК-мониторы LG - быстрые матрицы, высокая контрастность:

    00:30

    AMD: производство чипов в Нью-Йорке?:

    00:10

    ECS на Computex: бесшумный показ ноутбука на платформе Intel "Santa Rosa"?:

    00:01

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