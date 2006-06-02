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    2 июня 2006

    WireTap Pro 1.2.0 – обновление программы для аудиозахвата:

    23:46

    Belkin TuneStage соединяет iPod nano и музыкальный центр с помощью Bluetooth:

    20:41

    Новинки от Mozilla:

    19:25

    Некоторые детали о будущей архитектуре K8L с AMD Technology Analyst Day:

    19:08

    ChronoSync 3.3 – новая версия утилиты для синхронизации:

    17:26

    Mushkin: память DDR-2 REDLINE XP2-8000:

    16:54

    Epson EPL-2550 - монохромный лазерный принтер для рабочих групп:

    16:51

    4G на базе WiMAX или об особом пути Тайваня:

    16:24

    ASUS P5B Deluxe - системная плата с поддержкой Intel Core 2 Duo на основе Broadwater:

    16:11

    Новый 24" монитор: Dell UltraSharp 2407WFP:

    15:57

    Утилиты: EraseTemp v.3.3.1.9:

    15:40

    Если AMD не купит ATI, это сделает Intel?:

    15:35

    Дефрагментаторы: AMS Fast Defrag v.2.31:

    15:15

    Резервное копирование: EaseBackup v.5.58:

    14:50

    Анонс карт ExpressCard eSATA I-O DATA:

    14:41

    Bridgestone - это не только шины, но и самая тонкая электронная бумага:

    14:25

    Резервное копирование: Backup4all v.3.2 Build 211:

    14:25

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.04:

    14:00

    Чем кэш-память новых процессоров AMD похожа на кошку?:

    13:47

    Графика: PhotoFiltre v.6.2.5:

    13:35

    Диагностика: BGEye v.2.51:

    13:10

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.0.0.105:

    12:45

    Компьютер, которому не нужна электрическая розетка:

    12:41

    Мультимедиа: Reaper v.0.959:

    12:20

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.4.14:

    11:55

    Официальные планы AMD по всем платформам на ближайшие годы:

    11:51

    Menu Master и ClearDock получили Intel-совместимость:

    11:33

    Настройщики: RegVac v.4.02.16:

    11:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.7.1:

    11:05

    Безопасность: SpyRemover v.2.56:

    10:40

    Чистильщики: DCleaner v.1.08.211:

    10:15

    AMD: 45-нм процессоры и треть рынка в 2008 году:

    10:00

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.3 Build 968 RC4:

    09:50

    Первые детали об ATI RD600: 3 видеокарты в системе и другие особенности:

    09:32

    Антивирусы: Avast! v.4.7.844:

    09:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firefox v.1.5.0.4:

    09:05

    AMD контратакует Core своей платформой 4x4:

    09:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.1.5.0.4:

    08:45

    Microsoft: обновление для Windows XP SP2 (KB917730):

    08:30

    Диагностика: CPU-Z v.1.34.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 2 июня):

    08:00

    Полупроводниковые нанотранзисторы превзошли своих традиционных собратьев:

    02:00

    Intel показывает, что частотный потенциал Core не ниже, чем у NetBurst: Conroe 3,5+ ГГц:

    01:39

    Гибрид настольного ПК и ноутбука, Dell XPS M2010 поступает в продажу:

    01:00

    8-канальные кодеки SigmaTel для бытовой аудиотехники и компьютерных звуковых плат:

    00:56

    Два новых ЖК-монитора I-O DATA со встроенным тюнером: LCD-TV241XWR и LCD-TV241XBR:

    00:51

    Swiss: USB-ключ вместо медицинской карточки:

    00:22

    AOpen s661FXm-FSN - недорогая основа домашнего медиацентра:

    00:07

    Новые ПК Alienware - AMD LIVE!, Blu-ray и... 11 тысяч долларов:

    00:06

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