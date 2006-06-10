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    10 июня 2006

    Вышел Nisus Writer Express 2.7:

    23:54

    ChatBarrier X4 кодирует общение в iChat:

    22:22

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.26.5:

    19:00

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.64b:

    18:35

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.1.6:

    18:10

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.01.205:

    17:45

    Безопасность: Arovax Shield v.1.3.10:

    17:20

    Утилиты: Pfrank v.1.65:

    16:55

    Антивирусы: Anti...worm v.1.009.0153:

    16:30

    Бут-менеджеры: BootIt Next Generation v.1.76c:

    16:05

    Утилиты: True Launch Bar v.3.2.15 RC3:

    15:40

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.9.0a:

    15:15

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.7.2:

    14:50

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2385:

    14:25

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.0.0.121:

    14:00

    Программы для оптово-розничных торговых организаций «Электронный заказ 2.1»:

    13:35

    PandaLabs: пришла волна ‘писем-призраков':

    13:10

    Microsoft: вторая бета-версия операционной системы Windows Vista:

    12:45

    Autodesk: новые коммерческие версии открытого программного обеспечения для публикации карт через веб:

    12:20

    CPS: продукты Shortcut теперь на русском:

    11:55

    Dell и Novell облегчают управление Linux-системами на предприятии:

    11:30

    PandaLabs: новая афера для кражи конфиденциальных данных:

    11:05

    "Лаборатория Касперского": эпидемия вируса GPCode в России вышла на новый виток развития:

    10:40

    Microsoft: DirectX 9 – июньский релиз:

    10:15

    Мониторинг: PerfMonitor v.1.0.0.7:

    09:50

    Настройщики: Fresh UI v.7.60:

    09:25

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.36:

    09:05

    Медиаплееры: BS.Player v.2.002 Build 937:

    08:45

    Обновление драйверов и ПО для встроенного звука от RealTek:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 июня):

    08:00

    AMD о восьмиядерных платформах и физических процессорах:

    01:07

    Computex 2006: стенд ASUS:

    00:07

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