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    6 июня 2006

    Micron предлагает новую память для мобильных систем:

    20:50

    Apple выпускает новый iPod U2:

    20:31

    MRV увеличивает дальность соединений DWDM на платформе LambdaDriver:

    20:31

    Fluke Networks: первая стандартная система тестирования 10-гигабитного медного кабеля Ethernet:

    18:52

    Ноутбуки Acer Aspire смогут воспроизводить HD DVD:

    18:07

    Kensington: "USB-видеоадаптер" для ноутбука:

    17:28

    Maple 10 будет универсальным приложением:

    16:30

    Shuttle: четыре новых SFF-системы:

    16:28

    EzCOPY DD4: «ксерокс» для винчестеров с интерфейсом SATA:

    14:48

    Intel P965 Express представлен официально:

    14:43

    PQI: анонс 64-Гб накопителя форм-фактора 2,5" на основе NAND-флэш:

    14:39

    Hewlett-Packard: новые принтеры Photosmart C6180 и A716:

    14:22

    Apple и RIM разрабатывают беспроводной iPod?:

    13:47

    Из USB в SATA одним махом:

    13:32

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.06b:

    13:10

    Western Digital My Book: теперь еще и Pro Edition:

    12:54

    Терабайтные оптические диски:

    12:52

    Computex 2006: Kingmax делает упор на память для мобильных применений:

    12:45

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus Personal v.6.0.1.323 Beta:

    12:45

    Samsung променяет Intel на AMD в следующем UMPC?:

    12:40

    ASUS и ATI анонсируют ноутбук с HDMI - ASUS W1J:

    12:38

    Motorola: коммутаторы нового поколения для серверов связи:

    12:37

    DFI Lan Party UT CFX3200-M2R - первая Socket AM2-плата с D-PWM:

    12:36

    SiS 671 - чипсет для процессоров Intel с поддержкой HD-видео:

    12:34

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.3.4:

    12:20

    Leadtek анонсирует видеокарту на основе NVIDIA GeForce 7950 GX2:

    12:07

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.26.4.1:

    11:55

    IBM усовершенствует 65-нм процесс, улучшив диэлектрическую проницаемость:

    11:48

    Антивирусы: TrojanHunter v.4.5 Build 924:

    11:30

    Mac OS X 10.4.7 близка к выпуску:

    11:23

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.3.208:

    11:05

    Надстройки: Desktop Sidebar v.1.05 Build 113 Beta:

    10:40

    Безопасность: ZoneAlarm v.6.5.700.000:

    10:15

    Утилиты: novaPDF v.3.3 Build 170:

    09:50

    Xara выпустит Xtreme для Mac?:

    09:49

    ATI официально представляет ускорение физики GPU:

    09:29

    Безопасность: Arovax Shield v.1.3.9:

    09:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Антиспам от AGAVA Software на корпоративном рынке:

    09:05

    Свежие неофициальные драйверы для 3dfx Voodoo 3/4/5:

    08:45

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.6.1.4:

    08:30

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.1.2:

    08:15

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.91.29 для видеокарт NVIDIA GeForce 2/3/4/5/6/7:

    08:00

    Память Kingston готова для SLI:

    04:46

    Двухкилометровый удлинитель для монитора:

    04:24

    На Тайване полагают, что приближается пора 18x DVD:

    03:16

    У Philips тоже есть, что показать на SID2006:

    02:23

    Для создания веб-камеры высокой четкости достаточно двух микросхем:

    01:50

    Технология NVIDIA SLI доступна для Intel Core 2 Duo:

    01:31

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