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    16 июня 2006

    Bluetooth-модуль от FatMac:

    23:55

    Adobe снова демонстрирует CS3 на Intel :

    23:32

    Видеоочки VS-DS для iPod:

    22:58

    Освежитель воздуха с USB-интерфейсом:

    21:37

    Lite-On IT освоит выпуск накопителей DVD 20Х до конца года:

    21:09

    AMD назначает выпуск Opteron для Socket F на 1 августа:

    20:45

    Toshiba: новый планшетный ПК Tecra M7:

    20:31

    ATI начнет переход на 80-нм нормы без задержки:

    20:19

    Dell: компьютерам на базе процессоров AMD быть:

    19:47

    Сетевое хранилище данных Maxtor Fusion:

    19:02

    PROLiNK WGH950 - усилитель мощности для Wi-Fi MIMO:

    18:54

    Inflight Power: заряжаем батареи в самолёте от... гнезда наушников:

    17:32

    MteoR и TyTN: новые и не очень коммуникаторы под собственной торговой маркой HTC:

    16:44

    Ritek Solar Sunny S1000 - портативная солнечная батарея:

    16:27

    FPD1975W: новый 19-дюмовый монитор Gateway «с опциями»:

    16:12

    Sonic Studio снижает цены на nexStage линейку продуктов подготовки DSD и SACD :

    15:53

    ASUSTeK F3 - серия ноутбуков для геймеров:

    15:08

    Nady VHM-7 — микрофон в стиле ретро для записи губных гармошек и вокала :

    13:28

    AVerTV Purity 3D MCE 250: ТВ-тюнер для «цифрового дома»:

    13:13

    Программный продукт Safe’n’Sec отделился в самостоятельный проект:

    13:10

    ASPLinux поддерживает движение фирмы «1С» к платформам с открытым кодом:

    12:45

    Microsoft: Билл Гейтс отходит от дел:

    12:29

    «Цветные» MacBook :

    12:25

    Новая версия Oxygen Phone Manager поддерживает элитные телефоны Vertu:

    12:20

    Интернет и сети: UserGate v.4.1:

    11:55

    UltraCell: анонс топливной батарейки XX25 Micro Fuel Cell:

    11:31

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (23 неделя 2006 года):

    11:30

    Кодеки: DivX v.6.2.5:

    11:05

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.9.9 Beta:

    10:40

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition 2006 v.2.81 Build 618 Beta:

    10:15

    Коррупционный скандал в IEEE: будущее 802.20 под угрозой:

    10:14

    Диагностика: Victoria v.3.52:

    09:50

    Веб-браузеры: Maxthon v.1.5.6 Build 39:

    09:25

    Новые флэш-карты Kingston: miniSD и MMCmobile:

    09:20

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.1.7:

    09:05

    Диагностика: SmartDoctor v.4.85:

    08:45

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов LG:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.83.40 и v.84.26 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 7300/7400/7600:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 июня):

    08:00

    Аппаратные требования Windows Vista Premium, новые данные:

    01:16

    Кулуары Computex. Неофициально: двухъядерный NVIDIA G80, планы ATI и Ageia:

    01:07

    HIS: графический адаптер с нестандартной системой охлаждения X1900GT IceQ 3:

    01:04

    Разработки Kyocera позволяют устанавливать электронику прямо в коробку передач:

    00:26

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