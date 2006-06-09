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    9 июня 2006

    iFreq – новый FM-трансмиттер для iPod:

    23:57

    Новые детали о Mac Pro:

    23:49

    Leopard будет содержать средства для коллективной работы?:

    22:01

    Panasonic: 4-Гб SDHC карта памяти RP-SDR04GJ1K:

    20:30

    Seagate: анонс 300-Гб диска Cheetah 15K.5:

    19:36

    ОАО НПП «Полигон» начало серийное производство «Шасси-3U-15-1»:

    19:03

    Виртуальный симфонический оркестр — Steinberg HALion Symphonic Orchestra:

    17:29

    Visson Iceman - компьютер, который не боится дождя:

    16:12

    Samsung SyncMaster 940MG-R - ЖК-монитор с ТВ-тюнером :

    15:29

    Две новинки серии Sapphire Ultimate: тишина и "Код да Винчи" впридачу:

    15:28

    ASUS открывает линейку на базе Turion 64 X2 Mobile с Z92T:

    15:08

    Платы с разъёмом Socket F демонстрируются на Computex:

    15:00

    На iXBT.com появился раздел с «казуальными» играми!:

    14:28

    Самый дорогой коврик для мыши - фанатам Formula 1:

    14:12

    Mitsubishi и Maxell анонсируют носители HD DVD-R и HD DVD-RW:

    13:49

    Computex 2006: фоторепортаж со стенда Evercool:

    13:37

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (22 неделя 2006 года):

    13:10

    Внешний жёсткий диск с дизайном от Pininfarina:

    13:00

    Trend Micro: решение проблем обеспечения безопасности для бета-версии Windows Vista:

    12:45

    Computex 2006: фоторепортаж со стенда Coolermaster:

    12:37

    Oracle и Novell ускоряют внедрение вычислительного центра с поддержкой GRID-технологии:

    12:20

    Computex 2006: NVIDIA и её команда:

    12:19

    Почтовые клиенты и фильтры: Attachments Processor v.4.0 для Microsoft Outlook:

    11:55

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.9.8 Beta:

    11:30

    Computex 2006: VIA демонстрирует «Иоанна»:

    11:27

    AMD-ATI vs. Intel-NVIDIA - быть ли войне? :

    11:21

    Настройщики: NiBiTor v.2.9a:

    11:05

    Apple прекращает выпуск eMac?:

    10:44

    Microsoft: обновление для Windows XP (KB916595):

    10:40

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.62:

    10:15

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.8.5.1788:

    09:50

    Менеджеры закачек: GetRight v.6.0 Final:

    09:25

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.0.9.2 Final:

    09:05

    CD/DVD: AnyDVD v.6.0.0.4:

    08:45

    Медиаплееры: WinAmp v.5.23:

    08:30

    Новые бета-драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 июня):

    08:00

    IN-WIN на Computex 2006, фоторепортаж:

    01:04

    Карты ATI и NVIDIA с DirectX 10 будут потреблять до 300 Вт?:

    01:00

    Computex 2006: Zalman - системы охлаждения и сверхоригинальные корпуса:

    00:50

    Ноутбуки производства ASUS и ECS с Conroe на подходе:

    00:40

    Computex 2006: три нестандартных видеокарты HIS:

    00:21

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