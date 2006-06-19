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    19 июня 2006

    "Заряженные" Mac mini от Rival:

    23:38

    MOXA: расширенные возможности интерфейса RS-232:

    23:21

    MacSpeech iListen 1.7 – универсальное приложение:

    23:19

    В Intel втихую решили исправить часть ошибок в процессоре Pentium D:

    20:59

    Найдена критическая уязвимость в Microsoft Excel:

    18:21

    Linux: релиз ядра 2.6.17:

    18:08

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.3.7:

    16:55

    Мультимедиа: Reaper v.0.965:

    16:30

    ATI не хочет класть все яйца в одну корзину:

    16:25

    Диагностика: BGEye v.2.65:

    16:05

    Настройщики: TweakRAM v.5.6 Build 620:

    15:40

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.617:

    15:15

    AOpen i945GTt-VFA - когда размер имеет значение:

    15:14

    C51PVG - новый член семейства чипсетов GeForce:

    15:13

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.51:

    14:50

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.44.07:

    14:25

    Antec: MicroATX-корпус NSK1300:

    14:12

    Архиваторы: WinRAR v.3.60 Beta 5:

    14:00

    24000 долларов за игровой ПК и футболку:

    13:57

    MDGRAPE-3 = 1 петафлоп уже сегодня. Но только для спецзадач:

    13:55

    eCinema DCM40HDR: ЖК-панель, превосходящая по характеристикам ЭЛТ:

    13:38

    Менеджеры закачек: InstantGet v.2.02:

    13:35

    Renesas удалось разместить усилитель 2х15 Вт в 6-мм корпусе:

    13:31

    Файловые обменники: µTorrent v.1.5.1 Build 464 Beta:

    13:10

    Настройщики: Super Utilities v.6.35:

    12:45

    Дисплей BenQ PH4281: поддержка 1080p и не только:

    12:33

    Сенсор Quantum Research для карманных устройств «пробивает» стекло, пластик, камень и керамику:

    12:24

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.394 Build 763:

    12:20

    Вышла бета-версия iPod Video Converter for Mac:

    12:02

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.2.9.2:

    11:55

    VIA PC-1 - новая платформа и новые процессоры:

    11:51

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2006 v.1.1.7:

    11:30

    BenQ показывает свой первый Blu-ray диск:

    11:27

    Braille Sense поможет людям с ослабленным зрением пользоваться компьютером:

    11:10

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.35.00.41:

    11:05

    Резервное копирование: Backup4all v.3.2 Build 213:

    10:40

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 16 июня):

    10:15

    Диагностика: Drive Health v.2.4.121:

    09:50

    Диагностика: NextSensor v.2.4.0.0 Build 0618 Beta 1:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 июня):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 12 по 18 июня 2006 года):

    08:30

    PopCopy 2 поддерживает MS Office:

    08:25

    Все драйверы прошедшей недели (с 12 по 18 июня 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 12 по 18 июня 2006 года):

    08:00

    Intel: мы первыми выпустим четырёхъядерный процессор:

    00:30

    Sapphire Radeon X1800GTO2 - новинка для экономных любителей быстрого 3D:

    00:15

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