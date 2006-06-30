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    30 июня 2006

    Eizo FlexScan S1961 - ЖК-монитор со сверхтонкой "оправой":

    22:43

    3R System R820 - корпус класса Hi-End:

    18:24

    FTP-клиенты: FileZilla v.2.2.25:

    17:45

    NVIDIA не отстает от ATI в гонке за скорейшее начало 80-нм производства:

    17:24

    Веб-браузеры: K-Meleon v.1.0 RC2:

    17:20

    Безопасность: Ashampoo AntiSpyWare v.1.35:

    16:55

    OCZ PC2-8000 Titanium Alpha VX2 Edition - быстрая память с низкими таймингами:

    16:52

    Samsung скоро начнёт серийный выпуск 82" ЖК-панелей:

    16:43

    Утилиты: Pfrank v.1.68:

    16:30

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.51.28:

    16:05

    Сопроцессор Clearspeed Advance производительностью 50 GFLOPS поступает в продажу:

    16:00

    SiS меняет планы и фокусируется на AMD:

    15:47

    Настройщики: XP-AntiSpy v.3.96-2:

    15:40

    Buffalo: дополнительная цифровая USB-клавиатура плюс USB-хаб:

    15:27

    Apple «переделывает» Mac OS X 10.4.7 Update:

    15:22

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.08 Beta:

    15:15

    Monarch Hornet Pro - особый ПК для боевых подруг:

    15:02

    Мультимедиа: Reaper v.0.976:

    14:50

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.194:

    14:25

    Резервное копирование: File Backup Watcher v.2.7.8:

    14:00

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.20.1:

    13:35

    Смена процессорного разъёма закроет путь ранним Merom на платформу Santa Rosa?:

    13:34

    Утилиты: Asterisk Key v.7.9 Build 2171:

    13:10

    Мультимедиа: Fresh View v.6.30:

    12:45

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT SE (27.6.2006):

    12:20

    Samsung SyncMaster CX913P - "гуттаперчевый" монитор:

    12:08

    Два маршрутизатора Wi-Fi 802.11n от D-Link:

    12:05

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.0.0.146:

    11:55

    Tannoy Precision iDP — цифровые системы студийного мониторинга с частотным диапазоном 51 кГц:

    11:36

    Microsoft: Internet Explorer 7.0 Public Beta 3:

    11:30

    Медиаплееры: Windows Media Lite v.2.30:

    11:05

    Microsoft: средство "Диагностика сети" (KB914440):

    10:40

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.6.0 Build 1011:

    10:15

    Диагностика: HDDScan v.2.7:

    09:50

    Диагностика: BIOS Agent v.3.53:

    09:25

    Официальные WHQL-драйверы для чипсетов NVIDIA nForce серий 590 SLI/570 SLI/570/550:

    09:05

    Выпущен iPod Updater 2006-06-28:

    08:50

    Общение в сети: Skype v.2.5.0.122:

    08:45

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition 2006 v.3.00:

    08:30

    Обновление прошивки для DVD-приводов BenQ (модель DW1640):

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 июня):

    08:00

    Microsoft представит свой TFT-монитор, разработанный специально для Vista:

    00:20

    Четырёхъядерные процессоры - TDP опять выше 100 Вт:

    00:10

    Роадмап Intel по выпуску материнских плат на 2006 год:

    00:06

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