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    4 июня 2006

    Средства защиты HD DVD и Blu-ray – развязка близка?:

    19:07

    iView MediaPro 3.1 обладает поддержкой Intel:

    18:55

    SigmaTel STDC2150 – основа для электроники струйных МФУ:

    18:24

    Выпущен Mindjet MindManager 6 Mac:

    17:14

    Микросхемы Semtech SC905 упрощают управление питанием портативных устройств:

    15:21

    Часы заплатят за все:

    14:06

    NitroAV SATAStar – 6 портов SATA для шины PCI:

    13:41

    47-дюймовый монитор Westinghouse LVM-47w1 поддерживает видео высокой четкости:

    12:24

    CoverScout ищет обложки альбомов:

    10:16

    Liebert HIROSS HPM — новая система охлаждения от Emerson Network Power:

    09:02

    Intel Broadwater 96x - нет CrossFire?:

    00:04

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