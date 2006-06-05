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    5 июня 2006

    Styrateg – новая пошаговая стратегия для Mac:

    23:47

    PTW-PR - беспроводная мышь и лазерная указка:

    23:15

    Lucent VPN Firewall Brick 50: «кирпич» на пути взломщиков:

    22:29

    Официальная премьера NVIDIA GeForce 7950 GX2:

    20:48

    Новинки Integration Associates станут катализатором рынка беспроводных сетей ZigBee?:

    20:20

    Samsung наконец-то доводит объем винчестеров до 400 Гб:

    19:48

    Мышь, которая надевается на палец - EEM-GTMS-300BK:

    19:44

    ZyXEL на деле поддерживает стандарт 802.16e:

    19:20

    ECS: новые системные платы для Intel Core 2 Duo:

    16:54

    Pavilion dv1700/CT и dv5200/CT: пара ноутбуков на 2-ГГц Core Duo:

    16:30

    LG разработала TFT дисплей толщиной 1,48 мм:

    15:32

    Concord Idea SyncMAX - FB-DIMM теперь и с частотой 800 МГц :

    15:30

    Seasonality 1.3 работает на Intel Mac:

    15:29

    Графика: Paint.NET v.2.6.3 Final:

    15:25

    Конволюционный ревербератор Audio Ease Altiverb 5, теперь и для Windows:

    15:02

    Настройщики: Adobe Reader Speed-Up v.1.35:

    15:00

    Любителям моддинга и разгона - средства мониторинга Aerocool:

    14:44

    ASRock AM2XLI-eSATA2 - новая плата на старом чипсете:

    14:43

    Samsung SDI дает технологии AMOLED десять лет на то, чтобы завоевать мир:

    14:40

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5.64.140:

    14:35

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.02:

    14:10

    Inno3D охлаждает ПК с помощью сухого льда:

    13:47

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.26.4:

    13:35

    Безопасность: Arovax Shield v.1.3.4:

    13:10

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cph:

    12:45

    Epox: две новые системные платы для AMD AM2:

    12:40

    Утилиты: DeviceLock v.6.0 Beta 4:

    12:20

    Quark демонстрирует QuarkXPress 7 для Intel:

    12:16

    LSI MegaRAID SAS 8308/8344ELP: низкопрофильные SAS-контроллеры:

    12:09

    Мультимедиа: Viewer & Slide Show v.4.6:

    11:55

    Option GlobeTrotter GT MAX “7.2 Ready”: новые технологии и скорости:

    11:38

    Syscan Imaging: 0,7" нано-микродисплей с разрешением 1920 x 1080:

    11:37

    200 Гб в 2,5 дюймах - Toshiba MK2035GSS:

    11:34

    Чистильщики: System Cleaner v.5.51c:

    11:30

    A-DATA покажет рабочие образцы системной памяти DDR3 на Computex:

    11:07

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.118.307:

    11:05

    Epox MCP61S-M - первая плата на базе NVIDIA MCP61S:

    11:01

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.8.2.307:

    10:40

    Компьютеры смогут узнавать людей по стуку их сердец:

    10:30

    Разгон: Dual CoreCenter v.1.0.0.4:

    10:15

    OLPC: ноутбука за 100 долларов мы всё же не увидим. Пока…:

    09:59

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.76:

    09:50

    Sony Alpha 100: первые спецификации и изображения камеры и объективов:

    09:49

    TSMC получены удовлетворительные результаты 45-нм техпроцесса, начинается работа над 32-нм:

    09:45

    «Карманный» процессор TI OMAP 2 годится для DVB-H:

    09:43

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    09:25

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    09:05

    Шесть плат Epox с поддержкой Conroe:

    09:03

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 июня):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 29 мая по 4 июня 2006 года):

    08:30

    Aspyr выпускает патчи для The Sims 2:

    08:22

    Все драйверы прошедшей недели (с 29 мая по 4 июня 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 29 мая по 4 июня 2006 года):

    08:00

    SID 2006: сюрпризы Samsung:

    01:30

    TTC-NK32TZ и TTC-NK34TZ кулеры Titan для К8 и LGA775:

    00:20

    Результаты испытаний Conroe на плате с ATI RD600 с разгоном:

    00:01

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