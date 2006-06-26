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    26 июня 2006

    Вышел Business Card Composer 4.0:

    23:58

    Adobe усиливает LightRoom:

    22:59

    «Мобильный» дисплей для iPod:

    22:29

    ЦФК Casio Exilim Card EX-S600D - еще один шестимиллионник из серии Exilim :

    20:43

    SPARKLE Calibre - две новые видеокарты среднего класса:

    19:25

    3,2 млрд. долларов на строительство 32-нм фабрики AMD в Нью-Йорке:

    16:13

    HIS X550 512MB HyperMemory PCIe - полгигабайта памяти у бюджетной видеокарты:

    16:12

    Трио бюджетных ЦФК Acer:

    16:11

    Woodcrest и Opteron - энергопотребление и производительность, сегодня и завтра:

    13:31

    День Microsoft на рынке VoIP:

    13:04

    Мультимедиа: CDex v.1.70 Beta 2:

    12:45

    Настройщики: xpy v.0.9.6:

    12:20

    Интернет и сети: Hyena v.6.7 rev D:

    11:55

    Утилиты: ReNamer v.4.0 RC1:

    11:30

    ET612E и ET615C: мини-ПК на VIA C7:

    11:21

    Выпущен OpenOffice.org v.2.0.3 RC6:

    11:05

    Серийный выпуск двухслойных записываемых HD DVD начнется в июле:

    11:02

    Бут-менеджеры: OSL2000 Boot Manager v.9.01 Platinum:

    10:40

    Официальный старт архитектуры Core в лице процессоров Woodcrest:

    10:15

    Диагностика: System Analyser v.5.3n:

    10:15

    На подходе 200-Гб HDD форм-фактора 2,5" с перпендикулярной записью:

    09:57

    Базы данных: MySQL 5.1.11:

    09:50

    Графика: HyperSnap-DX v.6.10.00:

    09:25

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.91.31:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 июня):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 19 по 25 июня 2006 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 19 по 25 июня 2006 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 19 по 25 июня 2006 года):

    08:00

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