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    3 июня 2006

    Strata выпускает новые 3D-пакеты:

    23:32

    CatDV 5.0 – аналог iPhoto для видео:

    22:54

    Palo Alto 2 – новая тема для Keynote:

    19:43

    Интернет и сети: Hyena v.6.7 rev B:

    19:00

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.0.0.109:

    18:35

    Бесплатные утилиты для управления версиями RAW-файлов:

    18:20

    Утилиты: Partition Logic v.0.62:

    18:10

    Мультимедиа: Reaper v.0.960:

    17:45

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra Lite 2007.6.10.98:

    17:20

    Файловые обменники: BitTorrent v.4.9.7 Beta:

    16:55

    CD/DVD: AnyDVD v.5.9.6.3:

    16:30

    Резервное копирование: Image for Windows v.1.64a:

    16:05

    Бут-менеджеры: BootIt Next Generation v.1.76b:

    15:40

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.88.25451:

    15:15

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.25.02:

    14:50

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.1.394 Build 757:

    14:25

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpg:

    14:00

    Беспроводные MIDI-клавиатуры M-Audio MidAir 25 и MidAir 37 :

    13:44

    SID 2006: показ гибкого 14,1" дисплея производства LG.Philips:

    13:43

    Реинкарнация "Синей лягушки" :

    13:35

    Dr.Web: новый вариант Trojan.Encoder и лекарство для его лечения:

    13:10

    "Лаборатория Касперского": очередная версия вируса GPCode вызвала эпидемию в России:

    12:45

    Epox 5P945-GLI: бюджетная 945P-плата для Conroe:

    12:29

    "Лаборатория Касперского": отчет о вирусной активности за май 2006 года:

    12:20

    Cowon: прошивка версии 1.77 для iAudio A2:

    11:55

    Microsoft: вторая бета-версия системы Microsoft Office 2007:

    11:30

    InfoWatch: InfoWatch Device Monitor – контролируем накопители:

    11:05

    PandaLabs обнаружила новую шпионскую программу DigiKeyGen, шантажирующую пользователей:

    10:40

    Чистильщики: CCleaner v.1.30.310:

    10:15

    Разгон: ClockGen v.1.0.4.6:

    09:50

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.5.1 Build 1005:

    09:25

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.9.1.2:

    09:05

    Официальные драйверы для встроенного звука AC97 (Vinyl Audio Codec) чипсетов VIA:

    08:45

    Неофициальные WHQL-драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:30

    Creative: неофициальные WHQL-драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster X-Fi:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 3 июня):

    08:00

    HRP-2m Choromet - робот-гуманоид формата "мини":

    07:45

    Мобильный роадмап AMD 2006-2008 гг.:

    02:34

    "Torrenza" - новая веха в истории AMD:

    00:01

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