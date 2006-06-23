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    23 июня 2006

    Sirius - индийская референс-платформа для КПК под управлением Linux:

    19:47

    BenQ Joybook P41 - ещё один ноутбук на основе AMD Turion 64X2:

    19:07

    Intel запускает третью 65-нм фабрику, 45-нм на подходе:

    18:00

    Canova - ноутбук из будущего:

    17:51

    Нанобатареи: быстрый заряд + высокая ёмкость:

    16:48

    Низколатентная память DDR2-800 OCZ Technology:

    16:34

    Гектор Руиз о Torrenza и K8L:

    16:15

    Intel P965 и Kentsfield - 100% совместимости пока нет:

    15:59

    CompuLab CM-X270L - первый COM-модуль с беспроводным адаптером:

    15:58

    Беспроводные активные мониторы Event ALP 5-W для многоканальных конфигураций:

    15:52

    Утилиты: Autoruns v.8.52:

    15:40

    Ubigate: свой взгляд Samsung на всеобщую конвергенцию:

    15:25

    Утилиты: EraseTemp v.3.3.1.12:

    15:15

    AMD Opteron следующего поколения (Revison F) и их новая маркировка:

    15:07

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.6:

    14:50

    Чистильщики: Total Uninstall v.3.62:

    14:25

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.51.2:

    14:00

    Ноутбук с Blu-ray-рекордером Sony Vaio VGN-AR18GP уже в продаже:

    13:54

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.12:

    13:35

    Чистильщики: CleanCenter v.1.39.12:

    13:10

    Контроллеры для DVD-дублирования ACARD ARS-2022U и AEC-7763U:

    12:51

    Конференция разработчиков Certified WUSB: даешь международный стандарт к будущему году!:

    12:45

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.4.15:

    12:45

    NETGEAR: сетевой адаптер Powerline HD Ethernet Adapter:

    12:24

    Принята окончательная спецификация HDMI 1.3:

    12:20

    Резервное копирование: SmartBackup v.3.4:

    12:20

    Собаки вместо мышей:

    12:00

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.4.0622:

    11:55

    Глядя в будущее: нужен ли отрасли новый killer-app?:

    11:39

    Первые реальные цены на процессоры Intel Core 2 Duo:

    11:38

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.621:

    11:30

    Утилиты: NVFlash v.5.18:

    11:05

    Microsoft: Windows Live Messenger v.8.0.0792 PostFinal:

    10:40

    Медиаплееры: WinAmp v.5.24:

    10:15

    FTP-клиенты: FlashFXP v.3.4 Final:

    09:50

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:25

    Разгон: Dual CoreCenter v.1.0.1.1:

    09:05

    Подготовка к выходу Conroe-L идёт по плану:

    09:04

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:45

    Утилиты: AsusUpdate v.7.07.01:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 23 июня):

    08:00

    График ухода с рынка процессоров AMD Socket 939 и 754 :

    00:10

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