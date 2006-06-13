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    13 июня 2006

    Pioneer представляет два новых 5.1 DVD-набора начального уровня:

    22:19

    ET6510x: тонкие клиенты Computer Lab International под управлением Windows XP Embedded:

    20:20

    GIGABYTE GeForce 7950GX2: GX2GV-3D1-7950-RH официально:

    19:23

    FlexScan S2100 и S2000: новые 21 и 20-дюймовые ЖК-дисплеи Eizo:

    18:06

    NEC Electronics объявляет о готовности 55-нм техпроцесса UX7LS:

    17:58

    Ультрапортативный ноутбук NEC VERSA L1100:

    17:56

    Система хранения данных Dell PowerVault MD1000 — уже в России:

    16:18

    Atmel AT91SAM9260 - микроконтроллер на базе ядра ARM9 :

    16:16

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0 Beta:

    15:10

    Новая линейка ноутбуков Sony Vaio TX3:

    15:06

    Резервное копирование: Cobian Backup v.8.0.0.126:

    14:35

    Надстройки: Desktop Sidebar v.1.05 Build 114 Beta:

    14:00

    Трёхслотовые системы для графики/физики предложит и NVIDIA:

    13:53

    Обновление недорогих линеек ЖК-мониторов Acer 22-26 дюймовыми моделями:

    13:52

    Devon IT: тонкий клиент NTA 8020C:

    13:49

    BlackBerry 7130g: «корпоративный» коммуникатор на 312-МГц процессоре:

    13:31

    Настройщики: WinXP Manager v.4.97.4:

    13:25

    Первая SLI-модификация системной платы на чипсете без поддержки SLI-режима:

    13:19

    Безопасность: Advanced Spyware Remover v.1.88.25687:

    12:50

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.3.5:

    12:15

    Тестовые приложения: SiSoftware Sandra Lite 2007.10.98.6.x:

    11:40

    Менеджеры закачек: Net Transport v.2.20:

    11:05

    IEEE P1902.1 (RuBee) заполнит вакуум между RFID и IEEE 802.11:

    10:50

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    10:20

    ezVision iWear - носимый дисплей для iPod:

    09:54

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.83.00 для чипсетов NVIDIA GeForce Go 6xxx/7xxx:

    09:45

    Гибридный HDD - обязательное требование к системам Vista Premium:

    09:35

    Ноутбук со временем автономной работы в 500 часов:

    09:31

    Виртуальные инструменты MOTU: Ethno Instrument 1.0 и Symphonic Instrument 1.1.2:

    09:11

    Утилиты: MSI LiveUpdate v.3.77:

    09:10

    Утилиты: Winfox v.03232006:

    08:35

    Еще одно расширение для активации шрифтов в QuarkXPress 7:

    08:33

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 июня):

    08:00

    Apple Remote и профессиональная борьба - что общего?:

    07:59

    Нанотехнологии позволили создать сверхчувствительный тактильный датчик:

    01:51

    Intel 45-нм - «чипы будущего»:

    01:19

    Электронная бумага Epson: формат A6, разрешение QXGA:

    01:15

    Intel Tulsa aka "убийца Opteron" - раньше намеченного срока?:

    00:11

    ATI: что из себя представляет новый мостик для CrossFire, первые фото:

    00:04

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