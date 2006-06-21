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    21 июня 2006

    Выпущен Camino 1.0.2:

    23:39

    Обнаружены «проблемные» iPod 5G 60 ГБ:

    23:09

    Microsoft добавит поддержку физики в DirectX:

    19:22

    Vigoole C2128 - 2-полосная стереосистема для ПК:

    18:09

    Sidekick 3: Голливудский предпросмотр нового коммуникатора T-Mobile:

    17:40

    Intel 865 "доживет" и до 2007 года:

    17:31

    Fujitsu LifeBook B6210 - ультрапортативный ноутбук с сенсорным экраном:

    17:02

    Конверторы Lynx Aurora получают возможность подключения к Pro Tools | HD:

    16:52

    SMC7824M/VSW: 24-портовый VDSL2/Ethernet-коммутатор SMC Networks:

    16:45

    Пара SDHC-кардридеров Panasonic:

    16:06

    DDR2 SDRAM по 90-нм нормам - теперь и у Elpida:

    16:03

    Файловые обменники: µTorrent v.1.5.1 Build 465 Beta:

    15:40

    ADI Engineering: референсная платформа для встраиваемых решений Sidewinder:

    15:35

    Графика: Picasa2 v.2.5 Build 32.01 Beta:

    15:15

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.4.07 Build 100:

    14:50

    Диагностика: BGEye v.2.69:

    14:25

    Matrox EpicA: видеоадаптеры для тонких клиентов с поддержкой разрешения до 6400 x 1200 точек:

    14:13

    Безопасность: BlackICE PC Protection v.3.6cpi:

    14:00

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.1.586/587:

    13:35

    Безопасность: SpyRemover v.2.57:

    13:10

    Creative: новые наушники ZEN AURVANA In-Ear:

    13:01

    Создан амперметр, измеряющий ток на уровне электронов:

    12:57

    Каталогизаторы: MediaMan v.2.51.1:

    12:45

    Новое достижение Cree – 131 люмен на ватт:

    12:41

    Мультимедиа: Reaper v.0.968:

    12:20

    Резервное копирование: SmartBackup v.3.3:

    11:55

    «Битрикс: Управление сайтом 5.0»: встречаем новую версию программного продукта:

    11:53

    Нанопроводники: теперь вчетверо быстрее кремния:

    11:47

    Технология TruPrevent не позволяет злоумышленникам использовать новую уязвимость Excel:

    11:30

    Microsoft: важные новости о программе предварительного ознакомления с Windows Vista:

    11:05

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Final:

    10:40

    Роадмап 80-нм графических чипов ATI. Недавние флагманы могут идти на покой?:

    10:35

    Microsoft: Windows Live Messenger v.8.0.0787 Final:

    10:15

    Официальные драйверы V-RAID для контроллеров VIA:

    09:50

    Новые драйверы для сетевых контроллеров SiS:

    09:25

    Apple обновляет iPhoto:

    09:07

    Новые драйверы для 61xx SATA2-контроллеров от Marvell:

    09:05

    Новая версия драйверов для RAID-контроллеров J-Micro модели JMB36X:

    08:45

    Официальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:30

    Неофициальная бета-версия драйверов и утилит (Matrix Storage Manager) для чипсетов Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 июня):

    08:00

    ATI RS700 - DirectX 10 на борту:

    00:30

    Kodak EasyShare P712 - продвинутый «ультразум»:

    00:15

    BenQ Joybook R55 - ноутбук с "самым быстрым" дисплеем:

    00:08

    ARION: VDSL2-модем с пропускной способностью до 100 Мбит/с:

    00:07

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