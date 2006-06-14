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    14 июня 2006

    Новые сведения о Mac OS X 10.4.7:

    23:48

    Super Get Info 1.3 становится универсальным:

    23:42

    Выпущен Missing Sync for Sony PSP:

    23:02

    Решена проблема с безопасностью фотокамер HP Photosmart R707:

    22:58

    Blu-ray-ноутбук Sony на следующей неделе?:

    21:15

    APC UPB10: универсальная батарейка для портативных устройств:

    20:01

    Обновленная информация о будущем снижении цен на процессоры AMD:

    17:19

    Adobe выпускает очередную бета-версию Lightroom:

    15:49

    Мощные полупроводниковые транзисторы Cree и Toshiba: для WiMAX и спутниковой связи:

    15:29

    Апдейт для облегченных версий Ableton Live Lite, идущих в комплекте с продуктами M-Audio и Digidesign:

    14:51

    Сколько винчестеров может войти в стандартный корпус ПК?:

    14:49

    Стрельба по движущейся мишени: 32-разрядный микроконтроллер Renesas SuperH:

    14:43

    IEEE 10GBASE-T – ратифицирован!:

    14:38

    Microsoft обновляет Office:

    14:13

    HDMI: новый стандарт - новые возможности:

    13:47

    ASRock AM2V890-VSTA - системная плата для AMD AM2:

    13:07

    AMD отказывается от процессоров Alchemy:

    13:02

    Серия "спортивных" флэш-накопителей Pretec:

    13:00

    ATI RS600 IGP - первый взгляд:

    10:47

    Две новинки Е-серии ЖК-дисплеев Sony - стиль и экономичность:

    10:46

    Новый проект iXBT.com - рейтинги розничных компьютерных компаний:

    02:38

    Quixun GrandOpera: ЖК-панель со съёмным ПК:

    01:34

    Foxconn Footy Desktop - компьютер в футбольном мяче:

    01:00

    Водяное охлаждение чипсетов и ЖК-дисплеи на материнских платах в исполнении ASUS:

    00:40

    Thermaltake Toughpower - тихие БП мощностью до 1,2 кВт:

    00:20

    LG S1-P555K - ноутбук серии XNOTE с поддержкой HD-DVD:

    00:10

    «Бесшумная» клавиатура Thanko: печатаем по-тихому:

    00:01

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