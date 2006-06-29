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    29 июня 2006

    Видеоролик Mac OS X 10.5 Leopard:

    23:47

    Apple обновляет iTunes:

    23:11

    Ноутбуки ASUS на базе AMD Turion 64 X2: A7Tc, A7Mc и A6T:

    21:51

    ATI еще раз о перспективах акселерации физики:

    20:16

    Kouwell KW - 7292 - внешний жесткий диск со считывателем отпечатков пальцев:

    19:45

    O2 XDA Atom Exec - удачный и дорогой КПК становится быстрее и дороже:

    19:13

    USB флэш-диск для платформы U3 производства Elecom:

    19:11

    Radeon Xpress 1250 - официальное имя ATI RS600:

    19:09

    VIBONE EZ-80WP - подводные наушники VONIA:

    18:34

    Yahoo! выпускает Messenger 3.0b1:

    18:21

    Монитор Eizo ColorEdge CG221 - 22 дюйма ЖК для профессионалов:

    17:48

    Panasonic разработала вертикальный транзистор, маленький, но эффективный:

    16:26

    Мышь-матрёшка или два "грызуна" в одном:

    16:22

    PDFpen 2.4 – первая универсальная программа для редактирования PDF:

    15:47

    Availabot - когда ICQ-контакты оживают:

    14:40

    ASRock Conroe945PL-GLAN - недорогая системная плата для Core 2 Duo:

    13:48

    Компьютеры научатся реагировать на эмоции пользователя?:

    13:16

    Sapphire начала продажу первых HDMI-видеокарт с поддержкой HDCP:

    12:38

    Не все системные платы Intel одинаково полезны для Core 2 Duo:

    12:29

    Корпус для медиаПК Antec Fusion:

    12:03

    Определен срок прихода FB-DIMM на платформы AMD:

    10:35

    Назван срок выхода Intel Merom:

    10:01

    Microsoft снижает требования к Vista Capable PC, чтобы поддержать платформы Intel:

    09:12

    Apple выпускает QuickTime 7.1.2:

    08:35

    T2117FM-тонкий клиент Athena внутри монитора, который не создает бактериальной угрозы:

    01:22

    1 Тб на 5,25" носителе - нормально, 50 Гб - мало:

    00:30

    Plextor: неофициальный анонс первого Blu-ray-привода PX-B900A:

    00:26

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