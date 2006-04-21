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    21 апреля 2006

    «Самый официальный» кодек WMV вскоре станет доступен для Intel Mac:

    23:41

    Светодиоды Mitsui Chemicals: светят ярче, служат дольше:

    23:13

    Parallels выпускает бета-версию VM Compactor:

    23:03

    Call of Duty 2 появится в середине мая:

    22:22

    ATEME - готово аппаратное HDTV-решение для работы в режиме реального времени:

    22:22

    NexStar DX - внешний кейс для работы с 5,25"-устройствами:

    21:59

    Palit GeForce 7900GT Sonic - уже не GT, еще не GTX:

    21:10

    Computer Lab International: тонкий клиент MT3500x:

    19:00

    Пишущий Blu-ray-привод Panasonic LF-MB121JD - фотографии и первая информация:

    17:10

    Шестёрка новых профессиональных графических карт NVIDIA Quadro FX:

    16:34

    Системная плата Jetway 939GT5-SLI:

    16:10

    В третьем квартале нас ждут новые недорогие Pentium D:

    15:27

    Водяная система охлаждения с USB-интерфейсом Asetek WaterChill Xternal:

    15:25

    I-O Data не останется в стороне от Blu-Ray революции:

    15:20

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.4.9:

    14:50

    Чистильщики: DCleaner v.1.06.178:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.4.4.6:

    14:00

    Модули памяти OCZ PC2-6400 DDR2 Gold XTC объёмом 512 Мб и 1 Гб и парные комплекты из них:

    13:45

    Обновление драйверов для видеокарт 3DLabs Wildcat VP:

    13:35

    PQI выпускает карту памяти CompactFlash объёмом 8 Гб:

    13:15

    Резервное копирование: Backup4all v.3.1 Build 200:

    13:10

    HD DVD даёт новую жизнь Mobile Pentium 4:

    13:09

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition 7 v.6.34.00.204:

    12:45

    Seagate Barracuda 7200.10 - винчестеры объёмом до 750 Гб с перпендикулярной записью:

    12:25

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.6.3:

    12:20

    Мультимедиа: Reaper v.0.945:

    11:55

    Диагностика: BGEye v.2.14:

    11:30

    Выпущен Speed Download 4:

    11:11

    Micro/sys SBC1491 - встраиваемый компьютер с возможностью скоростной загрузки:

    11:05

    Утилиты: Pdf995 v.7.7s:

    11:05

    Резервное копирование: Backup-2006 Studio v.5.1.2.205:

    10:40

    Антивирусы: Avast! v.4.7.817:

    10:15

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.84.29:

    09:50

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Beta 1:

    09:25

    Диагностика: NextSensor v.2.2.0.0 Build 0420 RC1:

    09:05

    Переходя границы видимого, или имя для SLR-камер Sony:

    08:50

    Утилиты: @BIOS v.B06.0410.11:

    08:45

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Broadcom:

    08:30

    Новая версия драйверов для TV/FM-тюнеров ASUS:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 апреля):

    08:00

    Omnivision OV5620: новый чип для работы с HDTV:

    02:03

    Суперкомпьютеры, новое применение - расчет столкновения двух черных дыр:

    00:06

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