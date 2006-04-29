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    29 апреля 2006

    Усилитель сигнала AirPort для iBook:

    22:43

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.10:

    13:35

    Антивирусы: Avast! v.4.7.826:

    13:10

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.7.52:

    12:45

    Интернет и сети: AI RoboForm v.6.7.0:

    12:20

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 (aka DivxToDVD ) v.2.0.12b:

    11:55

    Утилиты: JetStart v.3.22:

    11:30

    Веб-браузеры: K-Meleon v.0.9.13:

    11:05

    Веб-браузеры: AOL Explorer v.1.5 RC4 Build 1.5001.6.1:

    10:40

    Графика: PhotoFiltre v.6.2.4:

    10:15

    Графика: Google SketchUp v.5.0.245:

    09:50

    Мультимедиа: WebcamXP Pro v.2.25.278:

    09:25

    Microsoft: дополнительные звуки в Office 2003/XP/2000:

    09:05

    Диагностика: NextSensor v.2.2.0.1 Build 0428 RC2:

    08:45

    Запись: Nero Burning Rom v.7.2.0.3b:

    08:30

    Диагностика: i-Cool v.B6.0110.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 апреля):

    08:00

    Скорость Internet2 достигла отметки 8,8 Гбит/с:

    01:29

    Centrino 4 - не только для мобильных ПК? :

    00:44

    Averatec анонсирует новую линейку ультрапортативных ноутбуков - 2200:

    00:09

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