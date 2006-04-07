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    7 апреля 2006

    Dell XPS M2010 - новый меганоутбук с огромным 20,1" экраном:

    21:09

    TEAC представляет кардридер Digi Drive со встроенным жестким диском :

    19:53

    The Missing Sync 2.5 for Windows Mobile поддерживает WM 5:

    19:42

    Thermaltake: Mini Typhoon, кулер на 6-теплотрубках - рестайлинг Big Typhoon?:

    18:46

    Процессор AGEIA PhysX получает русско-украинскую поддержку:

    18:05

    GIGABYTE GV-NX76T256D-RH: видеоадаптер с системой охлаждения Silent-Pipe II:

    17:49

    M-Audio Axiom — линейка MIDI-клавиатур с полувзвешенной механикой и датчиками для забивки ударных:

    17:03

    FontAgent Pro 3.2 – новая версия «шрифтовой» утилиты.:

    17:02

    D-Link: новые маршрутизатор и адаптеры для беспроводных сетей стандарта 802.11n:

    17:00

    Новый-старый VIA PT890. Теперь "с полноценной поддержкой Vista Premium":

    16:52

    Lite-On SLW-831SX - компактный внешний DVD±R/RW-привод:

    16:51

    ViewSonic VP2130b - новая топ-модель известного производителя:

    16:50

    Антивирусы: Microworld Anti Virus & Spyware Toolkit Utility v.8.2.2:

    15:40

    Антивирусы: TrojanHunter v.4.5 Build 922:

    15:15

    Seiko Epson «напечатает» TFT ЖК-дисплей любой диагонали:

    15:00

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.2.6.0:

    14:50

    Мониторинг серверов: IPCheck Server Monitor v.5.3.0.508:

    14:25

    Резервное копирование: Backup To DVD/CD v.5.1.190:

    14:00

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.3.6.0:

    13:35

    Ленточные накопители Exabyte можно «расширять»:

    13:18

    NEC: "самая яркая" ЖК-панель для портативных устройств:

    13:10

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.5:

    13:10

    Кулеры Glacialtech под сокет А теперь можно использовать для сокет 754:

    12:49

    Диагностика: Quick Test v.0.72 Revision c:

    12:45

    Восстановление данных: GetDataBack v.3.03:

    12:20

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.5 Beta 3:

    11:55

    Бельгия – родина новой концепции гибких чипов:

    11:54

    Spire представляет компьютерный корпус от... Pininfarina!:

    11:49

    Антивирусы: AIM Fix v.1.5 (05/04/06):

    11:30

    Hammer Storage NA-1400 или «тостер» на 2 Тб:

    11:13

    CD/DVD: DVD Region+CSS Free v.5.9.7.5:

    11:05

    В PQI тоже решили скрестить USB и SD:

    10:48

    CD/DVD: DVDIdle v.5.9.7.5:

    10:40

    Веб-браузеры: Opera v.9.0 Build 8348:

    10:15

    Внешние HDD Iomega Black: теперь с интерфейсами e-SATA/USB 2.0 и емкостью 300 Гбайт:

    10:12

    Microsoft: обновления для Windows 2003 Server (KB912944 и KB912134):

    09:50

    Интернет и сети: NetInfo v.5.8 Build 405:

    09:25

    Мониторинг серверов: IPMonitor v.5.8 Build 405:

    09:05

    Eye TV250 – новый TV-тюнер для Mac:

    08:46

    Диагностика: Notebook Hardware Control v.1.10 Beta 3:

    08:45

    Общение в сети: Messenger Plus! v.3.63.148:

    08:30

    Интернет и сети: Win32Whois v.0.9.11:

    08:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-прошивок LG:

    08:00

    Европейский прорыв в создании термофотоэлектрических элементов:

    06:37

    Future Horizons предсказывает ZigBee фантастический рост:

    06:08

    У Wavecom готов «беспроводной микропроцессор»:

    04:13

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